Empate de un Sevilla Atlético que mereció más en Alcorcón (0-0)

El Sevilla Atlético logró un meritorio empate en su visita al Alcorcón en el estadio Santo Domingo, donde le fueron anulados un gol de Oso por fuera de juego y, también mediante el videoarbitraje, un penalti que pudo decantar la balanza de su lado. Además, Collado estrelló un disparo en el larguero en una primera mitad en la que aguantó la salida briosa del Alcorcón para ir recomponiendo la figura hasta tener mejores llegadas y ocasiones.

Tras una llegada clara del equipo madrileño en el minuto 6 por medio de Aparicio, el equipo de Jesús Galván reaccionó y a la media hora de juego Oso logró un gol que no subiría finalmente al marcador. La colegiada que arbitraba el encuentro decretó fuera de juego a instancias de su auxiliar y la anulación fue confirmada tras la revisión. Fue poco después del disparo al larguero de Collado que pudo hacer el 0-1 en el minuto 15.

Tras el descanso, el filial siguió intentándolo y llegaron la expulsión de Aparicio (63’) y la polémica del penalti (70’). Tras cinco minutos de revisión, quedó anulado y se esfumó la posibilidad de gol de un filial que apretó a un Alcorcón que se quedó con diez y que suma un punto tras su victoria anterior frente al Hércules.

Tres de los jugadores que fueron titulares están en la convocatoria de Almeyda para el partido con el Atlético: Alberto Flores, Castrín y Oso.