El enfrentamiento entre Otamendi y Loïc Badé en los Juegos Olímpicos: "Ni sé cómo se llama"

Sevilla/En los Juegos Olímpicos nadie cede ni un metro. El camino hasta el oro es duro, complicado y, por momentos, roza los límites sobre el terreno de juego. Hasta el momento, el Francia-Argentina ha sido el duelo, de largo, más caldeado e intenso del torneo.

Con muchas heridas del pasado aún abiertas -sobre todo, por el Mundial de Catar-, franceses y argentinos se batieron con un único objetivo: pasar a semifinales. En este partido, con tangana final, el enfrentamiento entre Loïc Badé y Nicolás Otamendi fue, sin duda, lo que más dio de hablar en las horas posteriores.

Loïc Badé durante un partido de los Juegos Olímpicos / @equipedefrance

El sevillista mostró su versión más 'agresiva' y competitiva. Badé, capitán general de la defensa de Thierry Henry, sabía que pasar de ronda ante Argentina suponía un gran golpe sobre la mesa en los Juegos Olímpicos. De esa forma, protagonizó, además, un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales.

En una carrera por evitar que una jugada por banda fuera a más, Loïc Badé derriba, con una carga legal, a Lucas Beltrán, que queda calramente superado. Ya con el argentino en el suelo, el central sevillista le grita desde arriba, dejando una fotografía que ha dado la vuelta al mundo.

Sin embargo, la polémica con Loïc Badé no quedó ahí. Tras un partido inmaculado del francés, el pitido final del colegiado precedió a una tangana sobre el césped. Franceses y argentinos comenzaron a encararse, dejando una imagen muy discutida en redes y en el panorama olímpico.

Entre todos, resaltaron dos claros protagonistas: Loíc Badé y Nicolás Otamendi. El central sevillista fue la 'diana' de todos sus rivales, pues un supuesto gesto suyo fue lo que provocó aquellos tensos momentos.

El central argentino, cuestionado después del partido por ese mismo momento, quiso demostrar como ni conocía al sevillista con unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo: "Los jugadores pueden festejar pero donde está la gente, los familiares... Hay uno que ni sé cómo se llama, Balde, Bade no sé (en referencia a Loïc Badé), que si tiene ganas de festejar, que venga donde estamos nosotros y lo resolvemos".

"Me cabrea mucho. No está bien que lo celebren en su cara. Le dije a los chicos que así se defiende la camiseta de Argentina. Me molesta mucho que hayan ido hasta adonde estaban los familiares para festejarlo a ellos en la cara. Me cabrea mucho. No está bien que lo celebren en su cara".