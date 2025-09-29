Del estelar Vlachodimos a los pases de gol, y de puntos, de José Ángel

Alegría grande para todos los sevillistas en la hora del almuerzo. El gol de Akor Adams, a falta de pocos minutos para el final, le dio la victoria al cuadro de Matías Almeyda, lo que supone tres puntos de un valor incalculable en la visita al Rayo Vallecano.

Vlachodimos | Un portero que da puntos, una gran noticia, sin duda

Vlachodimos repele el disparo de Pathé Ciss cuando los aficionados rayistas ya cantaban el gol. / Rafa Beltrán

El griego se está consolidando como guardameta titular dentro de este Sevilla y en Vallecas se hizo acreedor a ese estatus con tres intervenciones de mucho mérito. Cierto que una de ellas, el balón repelido a Pathé Ciss, fue provocada por un error de él, pero particularmente la intervención a Camello en el minuto 94 le dio dos puntos de valor real a los suyos.

Alexis Sánchez | Debe tener menos campo, pero es clave

Alexis Sánchez realiza un pase en Vallecas. / AFP7 / Europa Press

Sería mucho mejor si su radio de acción fuera menor, si tuviera que recorrer menos metros en esfuerzos de intensidad máxima, como dice Almeyda. Teniendo más el balón, él es más efectivo y la prueba es que interviene en todas las acciones de gol. Él proyecta a José Ángel.

José Ángel | Pocos futbolistas tienen su recorrido y va a más

José Ángel se escapa con fuerza de Chavarría en la jugada del 0-1. / Rafa Beltrán

Es un proyecto de futbolista que va creciendo conforme lo van modelando tanto los entrenadores como los compañeros que lo aconsejan. Hay una cosa que está clara, muy pocos futbolistas tienen su fuerza para arrancar y así llegó el gol en el minuto 87. Si encima se para, mira y da el pase...

Fábio Cardoso | Es un central sobrio y eso puede ser bueno

Fábio Cardoso se impone con claridad por arriba a Alemao. / AFP7 / Europa Press

Primer partido del portugués con la camiseta sevillista y las primeras impresiones sobre su fútbol. Ni destaca por acciones muy brillantes ni tampoco por cometer errores groseros, al menos en un día que no era fácil por la clase de campo que es Vallecas. Cumplió y eso no es poco.

Akor Adams | Le pegó a romper y el balón entró con mucha violencia

Akor Adams se tapa los ojos para celebrar el gol sevillista. / AFP7 / Europa Press

Había salido por Isaac en uno de los primeros cambios de Matías Almeyda en el minuto 69 y se encargó de darle la razón a su entrenador con una excelente definición en la única oportunidad de gol que se le presentó. José Ángel le puso el pase en bandeja y él le pegó con todo con el interior. Tuvo la suerte de que golpeó el poste por abajo y entró con violencia en la portería.