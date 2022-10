La eterna comparación entre Lamela y Ocampos

La nueva derrota del Sevilla, esta vez contra el Atlético de Madrid, sigue provocando la desesperación de sus seguidores, que no entienden muchas de las decisiones tomadas por el club y, por supuesto, por su dirección deportiva mientras que crecen las protestas contra la figura de Julen Lopetegui como entrenador.

Lamela | Que Ocampos esté sin jugar en el Ajax como cedido...

De no mediar una pelea en el vestuario desconocida, la decisión de ceder a Ocampos al Ajax se confirma cada vez más como uno de los mayores disparates de este enloquecido Sevilla FCSAD y más aún con lo que sucedió. Pues bien, lo cierto es que el racial extremo argentino no está en la plantilla de Lopetegui y sí lo está su compatriota Lamela, que es puro artificio. Parece que idea muchas cosas, pero no acaba ninguna y encima provoca contras terribles con sus pérdidas.

Dolberg | Apuntó cositas, pero al final también ni fu ni fa

Como él mismo había comentado en unas declaraciones en su país, su titularidad estaba cerca. Acertó en eso y arrancó con buenas sensaciones, tuvo un par de arranques en los que no se tropezaba con el balón, lo que ya es un mérito en los delanteros de este Sevilla. Pero después, como todos, se fue difuminando y sólo tuvo un cabezazo de lo más inocente. No le llegó nada para rematar.

Isco | El riesgo de que se vaya aburriendo crece día a día

Cada vez más es el tuerto en el país de los ciegos. Sin tener su mejor día tampoco, sin hacer un fútbol deslumbrante esta vez, sí fue uno de los pocos que intentó hallar las vías por las que le podía hacer daño al Atlético. Pero era imposible, servía algunos buenos balones y no hallaba jamás la justa correspondencia de sus compañeros. El riesgo de que se harte es cada vez mayor.

Papu Gómez | Ya tiene un partido menos del que preocuparse

Las declaraciones del menudo jugador argentino durante la semana no han podido ser más inoportunas con la situación por la que atraviesa el equipo que paga su ficha. Lopetegui lo sacó en el segundo periodo, justo tras el 0-2 y trató de demostrar, al menos, rabia, sobre todo con sus disparos fuera desde lejos. Bueno, ya tiene un partido menos hasta llegar al Mundial...