Exposición por el 50º aniversario del cerramiento del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Este año 2025 se han cumplido 50 años, medio siglo, del cerramiento del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En pleno debate sobre la necesidad de ampliarlo y con un proyecto que presentó en la Junta de Accionistas José María del Nido Carrasco para su reforma, el Área de Historia del club presentará este martes una exposición sobre la terminación del estadio.

El Ramón Sánchez-Pizjuán se inauguró en 1958, con el presidento que lo ideó ya fallecido. La obra no se concluyó completamente según el proyecto inicial del arquitecto Manuel Muñoz Monasterio, autor del originario Santiago Bernabéu, y con la colaboración de otros arquitectos sevillanos como Antonio Delgado Roig y Alberto Balbontín de Orta.

Se terminaron primero las gradas de Preferencia y Fondo y las bajas de los Goles cuando el estreno en 1958, pero las superiores de detrás de las porterías no se concluyeron hasta en el verano de 1975, bajo la presidencia de Eugenio Montes Cabeza y con el Sevilla recién ascendido a Primera División después de tres años en Segunda.

La exposición será explicada a la prensa por Javier Terenti, responsable del Área de Historia, y contará con la presencia de un descendiente del editor José Manuel Lara (Fundación Lara), que puso 150.000 pesetas para contribuir al cerramiento. Entonces, con muchas localidades de pie, tenía capacidad para 77.000 espectadores. Ahora su aforo es de 43.400 y se ha quedado pequeño. De ahí la necesidad de una ampliación que está en proyecto.