La 'tercera vía' de Lappí presenta su oferta a los grandes accionistas del Sevilla

La denominada tercera vía sevillista que lidera el empresario sevillano y ex consejero del Sevilla Antonio Lappí ha realizado de forma oficial su primera oferta a las grandes familias de accionistas mayoritarios para hacerse con el poder en el club y terminar con la guerra que viene minando la entidad en el último lustro o incluso más allá. La plataforma que secunda y a la que da visibilidad pública el periodista y empresario Fede Quintero ha cumplido su promesa de dar publicidad a dicha oferta, aunque no en todos sus extremos.

Lappí y Quintero no han querido destapar exactamente el precio por acción que están dispuestos a pagar para hacerse con los grandes paquetes de acciones del Sevilla, que en estos momentos tienen nombre y apellidos bien conocidos: José María del Nido Benavente, la familia Carrión, Sevillistas de Nervión, que engloba a José Castro, la familia Alés, Francisco Guijarro, y la sociedad Sevillistas Unidos 2020, es decir, los nuevos americanos que ahora responden a los intereses de la compañía estadounidense A-CAP y son representados por el abogado deportivo Juan de Dios Crespo.

No ha trascendido por tanto cuál es la oferta por acción que la tercera vía sevillista ha realizado, aunque podría irse a unos 2.500 euros la acción. Una oferta que ahora mismo será muy improbable que fuera aceptada por ninguno de los accionistas, quienes además están bloqueados por los derechos de acompañamiento o arrastre que tienen firmados y blindados con fortísimas indemnizaciones de hasta 30 millones de euros.

Por ejemplo, según el pacto de gobernabilidad que firmaron la familia Del Nido y Sevillistas de Nervión en noviembre de 2019, no así la familia Carrión, el derecho de arrastre asciende a 4.000 euros la acción. Una cantidad lejanísima a esta primera oferta.

El pasado 30 de septiembre, Lappí y Quintero usaron esta misma vía de Radio Sevilla para que se anunciara que, de forma inminente y tras las reuniones pertinentes con los distintos accionistas mayoritarios, iban a trasladar públicamente la primera oferta formal para la compra de dichos paquetes. Y así ha sido, aunque no con un comunicado oficial como cabía esperar, 20 días después.

Las grandes familias continúan aduciendo que hay fondos extranjeros interesados en la compra de acciones, aunque estos movimientos o están muy lejanos o son muy embrionarios. Según Radio Sevilla hasta seis ofertas de distintos fondos podrían estar manejando los grandes accionistas.

El proyecto de Lappí y Fede estaría presuntamente apoyado en Monchi. Recientemente el ex director deportivo de Aston Villa y Sevilla no descartó del todo tal realidad. Aunque todo está todavía lejos de tomar forma y la vigencia hasta diciembre de 2027 de ese pacto parece sellar de momento cualquier acción de compraventa debido a las millonarias indemnizaciones a las que se expondrían sus firmantes si no acuerdan una venta conjunta.

Pero estando José María del Nido Benavente a un lado y enfrente Sevillistas de Nervión y Carrión apoyados por los nuevos americanos no parece tan sencillo que pueda haber acuerdo. Mucho menos tras una primera oferta que indudablemente será a la baja teniendo en cuenta el momento deportivo del equipo y la situación financiera del club, con un déficit acumulado de varios años y más de un crédito, siendo uno el crédito que firmó el comité de dirección nervionense con Goldamn Sachs por 108 millones de euros a diez años. Cuatro representantes estadounidenses de Goldamn Sachs estuvieron en el estadio con motivo del Sevilla-Barcelona...

La oferta formal está destinada a sondear a los grandes accionistas, empezando por José María del Nido Benavente, con el que ya ha habido varias reuniones para tantear su predisposición a vender su paquete de un 25%. Una predisposición que ha resultado negativa por ahora.

Lo que si puede abrirse es una fase de tanteo entre esta primera oferta y lo que piden los accionistas, que ya será más difícil de seguir de forma pública. Sobre todo si hay otras ofertas de fondos extranjeros sotto voce. El elevado precio puesto al derecho de arrastre (4.000 euros por acción) de los pactos parasociales de los grandes accionistas con ese pacto firmado en 2019 son el mayor escollo en cualquier movimiento antes de que expiren los actuales pactos, que además están sub iudice por las demandas interpuestas entre las partes.