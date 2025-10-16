Altos ejecutivos de Goldman Sachs presenciaron el Sevilla-Barcelona en el estadio

El Sevilla mantiene muy buenas relaciones con una de las compañías financieras más importantes de todo el mundo: Goldman Sachs. La sociedad estadounidense fundada en el siglo XIV por Marcus Goldman -emigrado desde Baviera en 1821 a Estados Unidos- fue la que firmó con el club de Nervión el crédito de 108 millones de euros en marzo de 2024 por diez años. Y estuvo representado por varios de sus altos ejecutivos en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán en el partido Sevilla-Barcelona acompañados por Alberto Pérez-Solano.

Esa presencia, adelantada por La Jugada de Canal Sur Radio y confirmada por este diario, ha despertado todo tipo de rumores sobre que Goldman Sachs es uno de los fondos de inversión que podría haber hecho una oferta para hacerse con los paquetes mayoritarios de acciones. Pero esa posibilidad, si fuera cierta, estaría lejanísima porque no hay un sólo ofertante más allá de Antonio Lappí, el único que ha confirmado de propia voz que tiene interés de hacerse con las acciones al por mayor.

El apellido Goldman -literalmente hombro de oro- es de origen judío askenazí y está unido a la gran banca de Nueva York. La sede de ese famoso banco está en el número 200 de la calle Oeste, en el bajo Manhattan. Y es un auténtico gigante de las finanzas a nivel mundial. Los norteamericanos que vivieron in situ el partido quedaron encantados con lo vivido en la goleada frente al Barcelona. No era para menos. Tuvieron acierto para elegir el partido que ver en Nervión.

Pero también tuvieron que tragarse la diatriba contra Israel por parte de la grada más radical. Los Biris Nortes se posicionaron con Palestina con gritos a favor y en contra del Gobierno de Netanyahu. "Israel, asesina" llegaron a gritar al tiempo que exhibían una pancarta que decía "La solidaridad no se puede bloquear" entre banderas palestinas. Claro que eso sucedió cuando había sido bloqueda la flotilla con ayuda para Gaza y antes de iniciarse el proceso de paz.

Lo cierto es que varios altos ejecutivos de la firma de origen askenazí estuvieron presentes en uno de los partidos más impresionantes del Sevilla en los últimos años. Que el crédito de Goldman Sachs por diez años pueda vincularse a su posicionamiento con una futura compra de los paquetes mayoritarios ya es especulación. Aunque la ventaja económica la tienen pues el crédito es participativo y a largo plazo...