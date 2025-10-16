'The Guardian' destaca al juvenil Nico Guillén entre las promesas emergentes

No significa mucho más allá de alegrarles las pajarillas a los padres de los jóvenes futbolistas. Pero hasta el Sevilla publica en su web que The Guardian ha incluido a Nico Guillén (Huelva, 30-01-2008) en su lista de 60 jóvenes valores emergentes. Se trata de un listado de cierto prestigio en el que ya salieron el año pasado futbolistas más consolidadoes como Lamine Yamal, Cubarsí o Mastantuono. Incluso en el listado de este año aparecen jugadores como el portugués José Neto, el mexicano Gilberto Mora o los españoles del Barça Toni Fernández y Dro Fernández... Pero es una pista sobre que el fútbol actual da pasos muy rápidos.

Nico Guillén aún está lejos incluso de asentarse en el filial. Jesús Galván lo tiene a sus órdenes aunque también juega con el División de Honor Juvenil. Con el Sevilla Atlético ha sido titular en cuatro de las siete jornadas disputadas en Primera RFEF. Y el sevillismo en general lo recordará por el golazo que marcó en el primer amistoso de pretemporada, saliendo de suplente frente al Birmingham City (3-1). Fue la única alegría en aquella derrota su zurdazo ajustado a un poste.

El mediocampista onubense, un futbolista espigado y con clase, debutó con el Sevilla Atlético en la última jornada de la liga regular 23-24 en Segunda RFEF, en mayo de 2024. La temporada pasada, ya en Primera RFEF, participó en siete partidos. Y este curso parece que va teniendo más presencia a sus escasos 17 años. Pero todavía le queda mucho terreno por delante.

El juvenil Nico Guillén arma su zurda para hacer el gol del Sevilla ante el Birminghan en pretemporada. / Sevilla FC

Tras el ascenso a Primera Federación en 2024, el onubense fue sumando más entrenamientos con el filial de Galván, alternando categorías inferiores con el segundo equipo nervionense. Comenzó contando con minutos al inicio del campeonato liguero, pero terminó perdiendo el sitio para sumar un total de 248 minutos con el Sevilla Atlético. Ahora sí es utilizado como titular. Aunque Galván no le ha dado sitio fijo en el equipo. El Sevilla mima su proyección. Y ya ha debutado en al selección sub 18 tras pasar por la sub 17 y la sub 16: el martes 14 fue titular en el amistoso España-Rumanía y marcó un gol (3-2).

El hecho de aparecer en ese listado publicado por The Guardian es un arma de doble filo. Puede despistar a su entorno y también llamar la atención de clubes potentes. De hecho ya lo tentó el Real Madrid hace un par de años. "Prefirió quedarse en el Sevilla", dijo su madre en Huelva Información entonces. Pero sí es una señal de que ahí puede tener el Sevilla un futbolista que seguir puliendo. El futbolista, recientemente, declaró su fidelidad a un Sevilla en el que lleva desde los seis añitos. "Si puedo llegar a lo más alto en el Sevilla, mejor. Es el club en el que me he criado". De momento lo siguen criando en la carretera de Utrera.