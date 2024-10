Fabrice Pastor: “Aspiraría a lo máximo con el Sevilla; si no, no merecería la pena empezar”

Horas previas a nuevo capítulo más en la pelea accionarial por el poder del Sevilla entre José María del Nido Benavente y Del Nido Carrasco, la conocida como ‘tercera vía’ del club, el empresario monegasco Fabrice Pastor, ha vuelto a hablar sobre unos hipotéticos planes de futuro en Nervión. El promotor del circuito A1 Pádel, que fue presentado la semana pasada en la capital andaluza, ha asegurado que está “muy atento” al Sevilla en una entrevista para Radio Marca pero que no tomará ninguna “decisión a la ligera”.

Aspiración de Champions League y atento a Nervión

El monegasco, hijo del expresidente del AS Mónaco Michel Pastor, aseguró que si entra en el Sevilla como presidente sería para aspirar a la Champions League e instaurar el club en la élite del fútbol europeo y que, si no, no le interesaría: “Retomaría lo que hizo mi padre en cuatro años con el Mónaco. Cogió un equipo normalito y conseguimos jugar una final de la Champions League. Creo que es la meta de cualquier sevillista en Europa y si no aspiramos a lo máximo, no creo que merezca la pena ni empezar”, aseguró Pastor durante su intervención.

Sobre su relación con el Sevilla, Pastor aseguró que el club de Nervión es una de sus pasiones y que está muy pendiente de lo que ocurre en el Ramón Sánchez-Pizjuán tanto en el césped como en el palco. No obstante, advierte que las guerras “no son buenas” y que no tomará una “decisión a la ligera”: “Estoy muy atento al Sevilla, todos tenemos que estar atentos, es uno de los clubes, uno de mis amores. El Mónaco ha sido el más importante en mi vida, es mi país, pero insisto, las guerras no son buenas. Estoy en espera, responsablemente no puedo hacer nada a la ligera”, comentó el dueño de A1 Pádel.

Por otro lado, el Sevilla, que en las últimas décadas se había instaurado en el fútbol europeo, ha rozado el descenso en las últimas dos temporadas. El empresario ha vuelto a marcarse la misma fecha que hace dos meses, un año: “Necesito un año para ver si hay alguna posibilidad para que el club crezca. El club, nadie más. Creo que si hay voluntad por todas las partes, no tiene que haber problemas. Tenemos que pensar en el club, no en lo demás y creo que ahí está el problema”, comentó.

Cruce de palabras entre Del Nido Carrasco y Fabrice Pastor

En la última intervención del presidente José María del Nido Carrasco ante los medios de comunicación, el 28 de agosto tras el acto de la Virgen de los Reyes, aseguró que Pastor sólo le interesa vincularse con el club para promocionarse en su negocio, el pádel: “Yo creo que está utilizando el fútbol y el Sevilla FC para darle notoriedad a su negocio, que es el pádel. A mí no me consta que exista ningún tipo de negociación ni ninguna opción. Aprovecha el Sevilla FC para darle notoriedad al pádel como hizo la última vez”, comentó el máximo mandatario actualmente del club.

Una afirmación que rebatió el propio Fabrice Pastor en su presentación del A1 Pádel: “Lo voy a explicar de otra manera. Nosotros tenemos diez canales de televisión y el mundial. O sea, nosotros no invitamos a nadie que nos haga la publicidad, ni buena ni mala, yo simplemente hablo de una realidad. Bueno, veremos cómo todo se desarrolla. No me gusta hablar mal de nadie, yo creo que el presidente tiene que hacer su trabajo, como todos los presidentes del club, y hacerlo lo mejor posible”, aseguró.