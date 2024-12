El fiscal pide el sobreseimiento del caso Montiel por "inconsistencia" de la denunciante

Gonzalo Montiel sigue pendiente de la causa penal abierta contra él en Argentina por la presunta violación de una joven que acudió a la fiesta de Nochevieja que organizó en su casa entre el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de enero de 2019. El fiscal que lleva la causa popular a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Derivados de Delitos Contra la Integridad Sexual pidió el sobreseimiento de la causa.

El fiscal Luis Alberto Brogna atendió ante el juez que lleva este caso en Buenos Aires desde hace un año y medio aproximadamente la argumentación de la defensa en la que señalaban "múltiples inconsistencias" en la causa. Ahora el juez debe decidir en un fallo que podría ser inminente. Unos cinco días según asegura el diario Olé.

El requerimiento de sobreseimiento redactado por la fiscalía consta de 122 páginas del requerimiento de sobreseimiento y presentado por Luis Alberto Brogna incluye 15 declaraciones que "son coincidentes en describir ciertos hechos que permiten afirmar que el imputado Montiel no podría haber cometido el hecho que se le atribuye". Esto se une a las pericias psicológicas, psiquiátricas y generales que apuntan también a su no culpabilidad de los hechos denunciados.

Según el documento al que ha tenido acceso el diario Olé "la víctima, cuando hace referencia al hecho, no lo puede hacer en forma circunstanciada". "Si bien ella explica por qué no pudo hacerlo y que esto por sí solo no invalida sus dichos, lo cierto es que, aún haciendo el análisis bajo una mirada de género, este testimonio desguarnecido de detalles u otros datos que posibiliten su verificación, no puede imponerse por sí solo a un nutrido cúmulo probatorio que lo contrarrestan. Una lógica semejante derrumbaría por completo otros principios constitucionales como el de inocencia, o desvanecería la necesidad de alcanzar la verdad como uno de los objetivos del proceso penal", argumenta la Fiscalía en el documento presentado en San Justo.

La petición final de la Fiscalía dice así: "Por lo cual, y teniendo en cuenta que este Ministerio Público Fiscal debe actuar y pronunciarse de acuerdo a un criterio objetivo, aun a favor del imputado (art. 56 CPP) y no convertirse en un acusador ciego y parcial, debiendo procurar fundamentalmente a través de los elementos de prueba recogidos la verdad objetiva y circunstanciada del hecho investigado, siendo justamente el representante de la sociedad quien debe constituirse en la primera valla frente una imputación desprovista de elementos que puedan sostenerla, aparece aconsejable el dictado de un pronunciamiento que desvincule al imputado de manera definitiva del presente proceso".

Aun así, la acusación particular podría pedir la recusación del fiscal Luis Alberto Brogna y el nombramiento de otro que sí atienda la argumentación y la declaración de la denunciante, que insiste en la violación de que fue objeto entre otras acusaciones como la extorsión.

En marzo de 2023, la joven denunciante señalaba que el futbolista (con quien también confesó haber tenido relaciones sexuales previamente) la había invitado a su cumpleaños vía WhatsApp. En la denuncia figura además que a la víctima la "convidaron a tragos" y que posteriormente la joven admitió haber empezado a "sentirse muy mal". Luego, indicó que le pidió ayuda al futbolista y que lo último que recuerda fue haberlo visto.

Afirma la denunciante que luego despertó en la entrada de la casa de Montiel "mojada y llena de barro" y que tenía "la ropa desacomodada, con el top torcido". Y que la madre del futbolista se había comunicado con ella y le había confirmado según testimonio la presunta violación: "Te violaron, mamita".

El sobreseimiento sería una gran noticia para Montiel y de paso para el Sevilla, que podría encontrar una salida al jugador tal y como procuró en verano, momento en el que la causa penal abierta contra él condicionó su traspaso a un club de la Eredivisie en los Países Bajos, donde son muy sensibles a los delitos sexuales.