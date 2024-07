La fórmula para que Saúl fiche por el Sevilla: dos pasos previos

Sevilla/El mercado de fichajes del Sevilla está siendo intenso. La promesa de Víctor Orta, por el momento, no está cayendo en saco roto, y durante la segunda parte de esta misma semana se podrían vivir unos días muy movidos en la capital andaluza.

Los nervionenses trabajan en varios frentes, siendo los más conocidos el de Peque y Sambi Lokonga. Además de estos dos futbolistas, quienes tiene amarrados Víctor Orta, el director deportivo sevillista ha logrado convencer a un futbolista que, en principio, parecía casi imposible: Saúl Ñíguez, nombre adelantado por ElDesmarque.

Saúl Ñíguez en un encuentro con el Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press

Entre el ilicitano y el club nervionense existe un acuerdo por tres temporadas. Todo está pactado y las cifras, en caso de que se acabe firmando, no serían muy altas para la entidad hispalense. En el Sevilla aseguran que es un fichaje de Víctor Orta: él se ha encargado de convencer a su entorno.

Sin embargo, antes de que Saúl llegue al Sevilla, algo que podría ocurrir esta misma semana, el ilicitano deberá completar dos pasos tan necesarios como dependientes de él.

Saúl Ñíguez durante un partido con el Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press

El primero de ellos es arreglar su contrato con el Atlético de Madrid. Saúl no podría recalar en Nervión de cualquier otra forma que no sea agente libre. Es decir, el Sevilla no puede acometer ni un traspaso, ni una cesión. En este área, habría que conocer hasta qué cantidad es capaz el jugador de perdonar.

En principio, no debería alargarse demasiado esta opción, ya que el futbolista tampoco quiere comenzar la pretemporada a las órdenes de Simeone sabiendo que se va a marchar, algo que dejaría una imagen como la que se ha vivido en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con Rafa Mir.

Cuadra Fernández, con gesto airado, expulsa a Pape Gueye ante Saúl y Acuña. / Kiko Huesca / Efe

Una vez superado ese paso, Saúl tendría que dar un segundo que, según ha podido saber Diario de Sevilla, está completado: rebajar en gran parte su salario. Una bajada importante en el sueldo, en la cual tiene mucha importancia el propio Víctor Orta.

El acuerdo entre Saúl y el Sevilla se extiende a tres temporadas, y podría, incluso, cerrarse en los próximos días. Todas las partes, Atlético, nervionenses y futbolista, quieren que se complete. Cuando todos están de acuerdo, las negociaciones se discurren con mejor ánimo. Aspecto nada baladí para poder ver al centrocampista ilicitano defender la camiseta hispalense en el Ramón Sánchez-Pizjuán.