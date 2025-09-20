CINE
Alberto Rodríguez presenta 'Los Tigres' en el Festival de San Sebastián
Alexis Sánchez marca con un excelente golpeo tras el centro de José Ángel el definitivo 1-2.
Alexis Sánchez marca con un excelente golpeo tras el centro de José Ángel el definitivo 1-2. / L. Rico | Efe

Las fotos del Alavés-Sevilla

Así hemos contado en directo el Alavés-Sevilla: Alexis Sánchez sigue dando puntos (1-2)

Así jugaron los futbolistas del Sevilla contra el Alavés: El error de Marcao quedó en nada

20 de septiembre 2025 - 20:59

El Sevilla FC consiguió tres puntos importantísimos en Vitoria contra el Alavés gracias a los goles de Rubén Vargas y Alexis Sánchez. El equipo de Matías Almeyda mostró una excelente imagen en un feudo que no se le da nada bien habitualmente y se impuso por 1-2.

