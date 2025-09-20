Las fotos del Alavés-Sevilla

Alexis Sánchez marca con un excelente golpeo tras el centro de José Ángel el definitivo 1-2.
El Sevilla FC consiguió tres puntos importantísimos en Vitoria contra el Alavés gracias a los goles de Rubén Vargas y Alexis Sánchez. El equipo de Matías Almeyda mostró una excelente imagen en un feudo que no se le da nada bien habitualmente y se impuso por 1-2.
