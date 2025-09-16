Las fotos de la ofrenda floral del Sevilla a la Virgen de los Reyes

El Sevilla FC ha cumplido este martes con el acto institucional de cada comienzo de temporada consistente en la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes, un evento en el que consejo de administración, plantilla del primer equipo y cuerpo técnico se encomiendan a la Patrona de Sevilla y su archidiócesis para que, entre otras cosas, le respeten las lesiones, curiosamente el día que la enfermería se ha vaciado por completo tras entrenar ya Joan Jordán sobre el césped junto a los readaptadores. Los capitanes Gudelj y Marcao han sido los encargados de hacer la ofrenda en un acto que el club demoró, según explicó el presidente la semana pasada, para que pudiera estar la plantilla al completo una vez cerrado el mercado de fichajes.