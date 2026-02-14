Las fotos del Sevilla FC - Alavés

El Sevilla salvó un punto ante el Alavés (1-1) en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras jugar con diez desde el minuto 15 por doble amarilla a Juanlu. Sow adelantó a los de Matías Almeyda y Toni Martínez hizo el empate en el segundo tiempo de cabeza en un córner.