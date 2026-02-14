Las fotos del Sevilla FC - Alavés
El Sevilla salva un punto ante un rival directo en la lucha por evitar el descenso tras jugar más de tres cuartos de partido con un jugador menos por doble amarilla a Juanlu.

El Sevilla salvó un punto ante el Alavés (1-1) en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras jugar con diez desde el minuto 15 por doble amarilla a Juanlu. Sow adelantó a los de Matías Almeyda y Toni Martínez hizo el empate en el segundo tiempo de cabeza en un córner.

