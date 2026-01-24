Las fotos del Sevilla FC - Bilbao
Las fotos del Sevilla FC - Bilbao / Antonio Pizarro

Las fotos del Sevilla FC - Athletic Club de Bilbao

El Sevilla se deja la misma vida para respirar (2-1)

Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Athletic

El Sevilla se reencontró con la victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras vencer al Athletic Club de Bilbao (2-1). Los de Matías Almeyda se alejan del descenso tras remontar el gol de Robert Moreno en la primera mitad. Empató pronto Peke antes del descanso y Akor Adams, de penalti por mano de Yuri que el árbitro tuvo que revisar en el VAR, hizo el tanto en la segunda mitad de a la postre sufrida y definitiva victoria.

