La Fundación Cajasol y el Sevilla renuevan su acuerdo benéfico

La Fundación Cajasol y el Sevilla FC han renovado y reafirmado su acuerdo de colaboración, consolidando así su apuesta por el deporte como herramienta de transformación social, educativa y medioambiental. Esta alianza, que también mantiene la entidad bancaria con el Betis, se mantiene desde hace más de una década y permite el desarrollo de numerosos proyectos conjuntos orientados a la promoción del deporte base, la sostenibilidad y la inclusión social.

Este compromiso conjunto tienen como fin la acción social, la educación y la integración y se plasma en programas emblemáticos como Sácale partido al cole, que creó lustros atrás el Sevilla, el Mundialito de la Inmigración y el programa radiofónico Gólgota de Semana Santa en Sevilla FC+, todos ellos centrados en fomentar valores como la tolerancia, el respeto, la convivencia y la igualdad de oportunidades.

En el programa Sácale partido al cole, jugadores y directivos del Sevilla visitan centros educativos de Sevilla y su provincia para compartir con los alumnos actividades y charlas sobre valores fundamentales, la importancia del respeto al rival y los hábitos de vida saludables.

El Mundialito de la Inmigración, por su parte, reúne cada año a más de 300 jugadores de diferentes nacionalidades en la Ciudad Deportiva del club, fomentando la integración, la amistad y la convivencia entre culturas y razas.

El programa Gólgota de Semana Santa complementa esta labor, vinculando el deporte con la cultura y las tradiciones locales.