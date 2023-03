Así jugaron los futbolistas del Sevilla: El único fresco era Bryan Gil... y al banquillo

Estaba cantado que el cansancio se iba a notar en el once del Sevilla tras el esfuerzo de Estambul ante un rival que no había jugado entre semana, pero si en el equipo de Sampaoli había un jugador fresco (porque no jugó ni un minuto ante el Fenerbahçe), que estaba encarando y que era la única fuente de desequilibrio era Bryan Gil. Autor además de la mejor ocasión, la entrada y el disparo a los 7 minutos que detuvo David Soria, el barbateño fue sustituido en el minuto 53. Difícil de entender si no tenía un problema físico

Bono Con él el Sevilla sufre mucho más en la salida de balón. No es la primera vez que pierde un partido así. Y en largo perdió varios balones al lateral.

Gudelj No se le puede pedir más. Lo da todo, se cruza...

Badé Varias acciones en las que se vio que no es nada rápido.

Alex Telles No es central, pero es más difícil sin ayudas y en este esquema que los desnuda.

Jesús Navas Perdió a menudo la espalda, pero es consecuencia del esquema de tres centrales. Arriba puso un balón de gol a En-Nesyri que éste no aprovechó.

Joan Jordán El balón lo estaba yendo a buscar Gueye, pero le tocó la china otra vez y encima lo señalaron con el cambio. Y no sale de la espiral.

Gueye Uno de sus partidos más grises desde su llegada. De más a menos y además acabó físicamente mermado.

Acuña Imperdonable meter ese balón otra vez atrás en la salida ensayada que logró burlar a un rival basculado esperando el saque largo. En vez de salir por su pasillo originó la pérdida del 1-0.

Óliver Torres Volvió a su posición de extremo y perdió protagonismo en el juego cuando más falta hacía.

Bryan Gil El único que inquietó, el único capaz de encarar, pero increíblemente, aun estando fresco, fue sustituido a los 50 minutos.

Ocampos Imposible que ganara un duelo aéreo contra tres centrales y sin nadie cerca para la caída. Un buen recurso muy mal empleado.

En-Nesyri Tuvo la mejor en ese centro de Jesús Navas.

Suso Posiblemente el único que sumó desde el banquillo

Rakitic Trató de poner algo de cabeza, pero el partido estaba ya en otros parámetros

Montiel Ni mejoró ni tapó atrás.