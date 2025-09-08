Gabriel Suazo, víctima de la inflexibilidad de horarios de LaLiga

Cada vez es más obvio que en el fútbol hipermercantilizado de hogaño los intereses que priman son los televisivos. Los calendarios se adaptan a los requisitos de las plataformas que explotan los derechos de retransmisión y los de sus patrocinadores. La salud de los futbolistas queda en un segundo plano, así como la comodidad de los espectadores. Los ejemplos son múltiples y en este parón de selecciones, tras el que el Sevilla de Almeyda inicia un ciclo clave, se ve otro caso.

LaLiga va de la mano de otros grandes campeonatos a la hora de mantener los horarios de viernes después de las jornadas internacionales. En la Bundesliga se juega un Bayer Leverkusen-Eintracht de Fráncfort. Y en Francia, un Marsella-Lorient. En España se sigue exprimiendo la parrilla extendida durante todo el fin de semana y no toma el ejemplo de los otros dos grandes torneos: en Italia el primer partido es el sábado a las 15:00 (Cagliari-Parma) y en Inglaterra, se reabre la Premier con el Arsenal-Nottingham Forest el sábado a las 13:30.

12.000 kilómetros: la distancia entre Santiago de Chile y Sevilla que tendrá que cubrir Suazo en la incomodidad del avión

Aquí no. Aquí LaLiga no tiene esa sensibilidad y ha puesto un Sevilla-Elche en viernes. Los aficionados sevillistas ya llevan varias temporadas acostumbrados a partidos en viernes coincidiendo con su abrupta salida de las competiciones europeas. La consecuencia es que Gabriel Suazo, que juega su segundo partido con Chile en Santiago el miércoles a las 01:30, llegará muy justito para el Sevilla-Elche del viernes a las 21:30. Que no vengan con monsergas de proteger a los jugadores... Porque es una falacia más.

Los partidos restantes de los internacionales

Dentro del inconveniente de las jornadas de selecciones para un equipo con intercionales como el Sevilla, al menos dos de sus piezas importantes regresarán con tiempo para entrenar y jugar el viernes contra el Elche. Este lunes llega el segundo turno para Grecia y Suiza, por lo que Rubén Vargas y Odysseas Vlachodimos deben ser los primeros en reincoporarse a la disciplina de Mateo Almeyda.

El suizo ya dio una asistencia mediante un córner en el primer partido del parón contra Kosovo y hoy debe jugar contra Eslovenia en el St. Jakob Park, el estadio de Basilea de tan gratísimo recuerdo para los sevillistas. El encuentro es a las 20:45. Se trata de la misma franja horaria del partido entre Grecia y Dinamarca que se juega en el Georgios Karaiskakis de Atenas -escenario de aquel memorable gol de Suker-. Vlachodimos fue suplente contra Bielorrusia.

Para el martes a las 20:45 será el turno de Nyland, que juega con Noruega en Oslo contra Moldavia, y de Gudelj, que jugará contra Moldavia en Belgrado. El problema llega con el partido de Chile (ya eliminada) frente a Uruguay, en Santiago el miércoles a las 1:30, a 12.000 kilómetros de Sevilla.