García Pimienta va a por la Copa desde el realismo: "No tenemos ni el 50% de los puntos"

Xavi García Pimienta es realista. Lo es hasta para cuidar los detalles que puedan parecer nimios como es el reparto de fichas del filial en un partido de Copa del Rey que se rige por el reglamento federativo: "Cada uno de los equipos deberá comparecer y mantener durante todo el desarrollo del mismo al menos siete jugadores pertenecientes a la plantilla de la categoría en la que milita el equipo". Es decir, que el Sevilla no puede alinear a más de cuatro canteranos juntos, y el técnico sevillista advirtió que Carmona, Juanlu e Idumbo (titulares en Cornellá) tienen ficha del segundo equipo.

Lo dejó claro ya en la segunda pregunta, sobre si el de Las Rozas este miércoles es idóneo para que jueguen muchos canteranos... "Son jugadores en proceso de formación que están llamando a la puerta, pero hay que tener cuidado con las fichas, porque Idumbo, Juanlu y José Carmona tienen ficha de filial y condicionan para poder hacer la alineación. Debemos jugar con eso, pero van a venir a Las Rozas, van a jugar, los veo competir en el filial y su rendimiento es excelente", aseguró.

Las sorpresas de la Copa

El técnico catalán habló de la Copa del Rey como una ambición más a la que se obliga el Sevilla. Pero, cuidado, sin mirar a largo plazo. "Con muchísimas ganas y sabiendo de las sopresas que hay en la Copa. Por lo tanto tenemos que tomarlo con toda la ambición del mundo, sabiendo que a partido único hay sorpresas, que es un equipo de Tercera RFEF pero son jugadores jóvenes y estarán con su gente. Vamos a sacar un equipo más que competitivo para sacar el partido. Queremos hacerlo muy bien para pasar ronda y estar en diciembre en la siguiente eliminatoria", comenzó.

"No vamos a renunciar a nada. Somos el Sevilla y el Sevilla es un club ganador -siguió matizando al respecto-. Este año es diferente (de regeneración de la plantilla) por todo lo que conlleva, pero tenemos un partido exigente y vamos con ambición y sin renunciar a nada, ni en la Liga ni en la Copa", quiso aclarar.

El barcelonés está seguro de que sus futbolistas responderán a esa idea de ambición continua sin marcarse objetivos altos o imposibles. "Yo veo a los jugadores del Sevilla con la ambición necesaria. Primero por el escudo que representan y el equipo en el que están. Es un club que ha conseguido cosas muy, muy importantes, sin ir más lejos el año estaba en Champions", argumentó.

La realidad que dicta la Liga

Y abundó en esa idea recordando la realidad de este Sevilla... "En ningún caso vamos a renunciar a nada, pero siendo realistas. Se han disputado 33 puntos y tenemos 15, no tenemos ni el 50% de los puntos… Esta es la realidad. Jugamos contra Las Rozas un partido muy exigente y tenemos que ser competitivos y con la ambición necesaria para estar en la siguiente ronda. Y si vamos pasando rondas aspiraremos a todo y si no pues tendremos que conformarnos porque no estamos preparados para ello. Vamos a seguir creciendo, no tengo dudas. La gente es consciente de que somos el Sevilla y tenemos que aspirar a lo máximo, que es ganar cada partido".

Por eso no quiso hablar de un alto objetivo como sería ganar la Copa del Rey. Ni quiso oír hablar de que sería un billete directo para Europa ni cuestiones peregrinas que no atiendan a la realidad inmediata... "Influyen tantas cosas. Que tengas suerte en el sorteo, situaciones que no puedes controlar… Por eso no me centro en el más allá. Ni me centro en el partido de la Real Sociedad. No puedo ir más allá. Estamos centrado en el partido de mañana, en un partido condicionado por las fichas, porque suben jugadores del filial…, continuó

Eso sí, no quiso poner ninguna excusa a priori: "Tenemos que ir a hacer un partido competitivo, demostrar que somos el equipo de Primera División y da igual que el campo es de césped artificial, si hace frío, si ellos tienen más energía que nosotros, si el público… Da igual. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y ganarnos el derecho a jugar la siguiente eliminatoria. Y en eso estamos, en el convencimiento de que somos el Sevilla. Vamos a sacar un equipo más que competitivo para sacar el partido".

No engañar a la afición

Como ya dijera el lunes en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio, García Pimienta no quiere engañar al sevillismo con ilusiones que pueden ser espejismos... "Tenemos muchas lesiones, por ejemplo. Para mí sería un error prometerle a la afición que vamos a conseguir algo. Le vamos a prometer a la afición que vamos a ambicionarlo todo, que vamos a salir cada partido con la mayor de las ilusiones y las ambiciones posibles, eso sí lo puedo prometer. Pero el fútbol es muy complicado y tenemos que estar preparados para él. Y yo creo que lo estamos".

En una entrevista a Diario de Sevilla, el entrenador de Las Rozas, Manu González, habló de García Pimienta como un ejemplo para los entrenadores jóvenes. "Me encanta que consdiere joven con 50 años, jeje. Es un halago. Es cierto que llevo entrenando desde los 32 años desde cadetes hasta filial del Barça. He estado muchos años esperando que me llegase la oportunidad. Yo sentía que estaba preparado y cuando te llega esa opción, la primera la del Barça B, la segunda la de Las Palmas y la tercera la del Sevilla, tú debes estar preparado para esa oportunidad", contestó.

El barcelonés añadió que el fútbol español se está nutriendo muy bien de entrenadores jóvenes y preparados. "Es cierto que el fútbol español ha dado un cambio en los últimos años muy importante. La gente se ha preparado muy bien. Cualquier equipo de Tercera División, incluso de juveniles, está muy bien preparado. Ves cómo se asocian, cómo juegan, cómo defienden… Todo está muy bien trabajado. Y esa es la grandeza del fútbol, que los entrenadores están mejor formados y pueden enseñar más a los jugadores. Y me halaga y le agradezco muchísimo esas palabras (a Manu González). Mañana lo saludaré y espero que sea un reflejo de que la gente joven, estando preparados, si tienen esa oportunidad pueden aprovecharla".

Iheanacho será titular

García Pimienta fue preguntado si habrá muchos cambios respecto al día dle Espanyol... "Va a haber cambios. Hay jugadores que se merecen jugar y no han podido. Pero en ningún caso es un equipo A o un equipo B. Tienen que estar todos preparados. Recuerdo un partido que hubo tras parón de selecciones en el que no jugaron ninguno de los que vino de fuera, sino los que habían estado entrenando conmigo, y eso es porque realmente estaban preparados. Y en Las Rozas el equipo va a ser más que competitivo para conseguir la victoria".

Y anunció que Iheanacho tendrá su gran oportunidad como titualr: "No ha marcado ningún gol, pero encima es que ha tenido pocos minutos. Mañana es una buena oportunidad para Kelechi y para todos los que tengan la oportunidad de jugar. Desde el inicio o al final. Tan importante es el partido de mañana como el de la Real Sociedad o el Espanyol. Es un partido exigente, Kelechi va a jugar de inicio y espero y deseo que haga un buen partido, ojalá marque goles, pero que haga un buen partido para que todo el mundo y el mismo cojan esa confianza que por ahora no está teniendo".