García Pimienta: "El equipo ha dado todo lo que tenía, estoy orgulloso"

Xavi García Pimienta se mostró "orgulloso" y hasta "muy contento" por la respuesta que dio el Sevilla ante un "muy buen rival como Osasuna". Eso sí, lamentó la falta de efectividad para definir las ocasiones creadas y la falta de contundencia para haber evitado el gol en contra, en una de las escasas llegadas del rival.

"Hemos estado bastante bien y desde el primer minuto hemos ido por los tres puntos ante un Osasuna que venía muy bien. Hemos hecho un buen trabajo defensivo. Nos ha costado generar ocasiones de gol, pero hemos ganado duelos, recuperado el balón con la presión alta... El equipo ha reacccionado tras el gol de Budimir y desde el primer minuto hasta el último hemos buscado los tres puntos. Nos falta la efectividad para ganar, pero jugando así estamos más cerca de lograrlo, es la sensación que me queda del partido", comenzó diciendo en la sala de prensa.

El técnico sevillista insistió en su satisfacción por el rendimiento colectivo de su equipo, como bloque. "He hablado mucho de equipo construcción y hoy se ha visto un equipo con un juego bastante sólido, en compromiso, en todo. Llevamos ya tiempo juntos y si seguimos así estaremos más cerca de conseguir los tres puntos. Es jodido no haber ganado hoy. Pero, bueno, también se ha visto la comunión con la afición, que a pesar de no ganar ha sido capaz de animar y de estar con los jugadores".

También fue preguntado si cree que todo ese esfuerzo no da más fruto porque es el tope de nivel de esta plantilla: "Tenemos a un grandísimo jugador como Lukébakio. Hasta el día del Barça teníamos a Ejuke con un gran trabajo. Éramos imprevisibles porque podíamos llegar por un lado o por otro. Pero estamos logrando como equipo lo que nos va faltando. Hemos maniatado a un equipo como Osasuna y estoy contento con los jugadores, porque lo dan todo y cuando estén todos a su máximo nivel estoy convencido de que el equipo seguirá creciendo".

Prosiguió en esa línea García Pimienta: "El equipo ha dado todo lo que tenía. Se puede mejorar, como en no conceder ocasiones. Si lo conseguimos en buena parte del partido, debemos estar más concentrados porque en una centran bien y le llega a un rematador nato y Budimir mete gol. Es acierto también de ellos. El equipo lo ha dado todo y la afición lo ha reconocido. En el gol y en alguna ocasión final que hemos tenido... hay que tener definición, los veo entrenar y la tienen. Estoy orgulloso de la respuesta del equipo y espero que siga mejorando".

También se le pidió su opinión sobre la dispar respuesta del sevillismo, enfadado tras el triunfo sobre el Rayo y contento a medias con el empate ante Osasuna. "Lo que queremos es ganar y si ganamos la semana pasada es porque hicimos cosas bien también. La semana pasada no se fue contenta la afición, por algo sería. Y hoy ha reconocido el esfuerzo. Este es el camino, la exigencia de la afición hace que no nos podamos relajar. Hoy hemos estado más cerca de ganar que de no hacerlo. Si hubiésemos sido más consistentes defensivamente habríamos sido mejores. Pero la afición hoy con un empate ha visto el trabajo y ha aplaudido a los jugadores".

Por último, valoró positivamente que el Sevilla lleve 19 puntos acumulados. "Estoy contento con la puntuación porque todos los puntos conseguidos han sido de forma merecida, podríamos haber tenido un punto más, pero de forma merecida tenemos los 19 puntos que señala la clasificación"