García Pimienta ve el momento de "dar un golpe en la mesa"

Jornada dominical fuera de lo habitual con Xavi García Pimienta atendiendo a la prensa en la previa del partido Sevilla-Osasuna, un partido que calificó de muy difícil y que exigirá "estar concentrado en cada acción del juego" por el nivel del rival. Pero por encima de eso confía en que su equipo asuma que "es el momento de consolidar lo que se está haciendo", de "dar un golpe en la mesa" y que no desaproveche la ocasión de sumar otro triunfo en el segundo partido consecutivo en casa".

"La semana ha sido buena e incluso con más alegría porque vas recuperando a gente como Saúl o Stanis Idumbo que estarán en la convocatoria para el partido. El partido es más que exigente. Osasuna tiene una manera fiel de jugar que con el nuevo míster lo está haciendo bien y tienen un momento dulce", comenzó advirtiendo.

El gran potencial de Osasuna

García Pimienta se paró a analizar al equipo de Vicente Moreno de esta forma: “Es un equipo que le gana al Barcelona en casa, que le gana a la Real fuera. Que hasta el último minuto va ganándole al Villarreal y que es capaz de competir como el que más contra cualquier equipo de Primera División. Y encima está de dulce y consiguiendo muchos puntos de forma merecida”.

“El rival hace todavía más exigente el partido de mañana porque tiene muy clara la forma de jugar y encima le está dando resultados. Vamos a tener que estar muy metido en todas las acciones del partido porque es un equipo que no se pone nervioso si no tiene el balón, que saben correr a la espalda, que tienen individualidades muy buenas que pueden marcar diferencias, que en el balón parado son muy potentes y que tiene muchos argumentos. Si todos los partidos son difíciles el de mañana mucho más”.

Saúl no está aún para ser titular

Fue preguntado el técnico por la posibilidad de que Saúl se incorpore ya al once titular... “Ha ido de forma muy progresiva incorporándose al equipo y esta semana ha hecho todos los entrenamientos como uno más. Teniendo en cuenta que se ha llevado parado mucho tiempo con una lesión muscular que conlleva un riesgo, yo considero que está preparado para ayudar al equipo. No saldrá de inicio, pero él está capacitado y preparado para que si lo estimo oportuno pueda ayudar al equipo en la segunda parte”.

También habló de Nyland, que este mismo domingo se incorporó ya a la dinámica del grupo y fue muy bien recibido por los compañeros. "El pasillo que le han hecho es por la alegría de que se una al grupo. Pero no va a entrar aún en la convocatoria y espero que lo haga ya para el próximo partido", dijo en referencia al Atlético-Sevilla del domingo 8.

Consolidar desde ya "el crecimiento"

En lo que sí puso mucho el acento fue en la necesidad de que el "crecimiento del equipo" del que tanto habla. “Tenemos que tener cuidado. Venimos de un partido que en buena parte lo hicimos muy bien y en otra lo pasamos mal, cuando el Rayo apretó. Son dos partidos consecutivos jugando en casa con nuestra afición. Superaríamos la barrera de los 20 puntos. Estamos hablando de un proceso de construcción y ya es momento de consolidar lo que el equipo está haciendo".

"El trabajo está siendo muy bueno y hay que consolidarlo a nivel de juego y de resultados, y que la afición se sienta orgullosa de nosotros también. Esa exigencia que nos muestra la afición hace que estemos mucho más alerta, por eso estamos en el Sevilla. Es un partido importante para dar un golpe encima de la mesa, sabiendo que queda mucha Liga por delante. Pero dos partidos seguidos en casa sería muy importante para el equipo”, solicitó.

Rubén Vargas y el extremo izquierdo

Fue preguntado García Pimienta por el mercado de invierno y por el nombre que más suena para la posición de extremo izquierdo que tanto está solicitando: "Conozco perfectamente a Rubén Vargas. Pero no quiero hablar de nombres propios y menos de los que tengan contrato con otros equipos (Augsburgo hasta junio de 2025). Queda un mes por delante, es muchísimo. La posición de extremo, y lo he hablado con Víctor (Orta) e incluso con el presidente, la tenemos que reforzar. Tenemos que traer a un jugador que mejore lo que tenemos y que nos ayude muchísimo. Pero no quiero entrar en nombres propios".

En ese sentido también fue preguntado por la situación de Valentín Barco. "El chico está muy bien y tuvo unos minutos con el Rayo. Tenemos una plantilla y tengo que decidir quién juega. Si no ha jugado más es porque considero que en el lateral izquierdo Pedrosa lo está haciendo bien. Queda un mes y muchos partidos. Hay jugadores que no están jugando y que empiezan a participar. Y cuando llegue el 1 de enero nos sentaremos con la dirección deportiva y decidiremos qué debemos reforzar. A lo mejor hay jugadores que piden salir porque ellos no están cómodos con la situación", reconoció. "Pero con Valentín Barco estoy muy contento y hasta el momento cuento con todos", matizó.