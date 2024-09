García Pimienta pretende convencer a Navas para que siga

Sevilla/"Si marcas el segundo gol no te hubiera quitado", dijo García Pimienta a Jesús Navas tras sustituirle en el minuto 68. "Jesús es un ejemplo, los jóvenes deberían aprender de gente como él, da su máximo siempre. Ojalá seamos capaces de convencerle para que este aquí toda la temporada", añadió.

El técnico catalán, que volvió a conseguir el triunfo en Primera División desde el banquillo diecinueve partidos después, confirmó lo que había dicho minutos antes el capitán del Sevilla tras el término del encuentro ante el Getafe. "Hace dos días, por la mañana temprano, me viene el doctor y me dice que le había llamado Jesús (Navas), que por la noche, tras levantarse de la siesta se sentía muy molesto, apenas podía caminar. Vino al día siguiente, y me dijo que había dormido un poco mejor, que iba a probarse en el entrenamiento. Hoy (ayer) por la mañana le dije que quería que jugará de inicio. Ha jugado, y lo ha hecho muy bien".

La victoria era necesaria, después de todo lo que había vivido en estos primeros meses a un Sevilla encajonado en una situación que "ya conocía antes de llegar". "A ver el tema de las rachas...", arrancó. "Recuerdo el año pasado que entre una temporada y otra con Las Palmas estuvimos sin ganar no sé cuantos partidos. Las rachas se van a romper un día, es ley de vida. Lo que sí, separaría muchísimo lo de la temporada pasada con esta, no tiene nada que ver. En Las Palmas logré el objetivo, que era salvarse. Más que por la racha -en el Sevilla- es porque necesitábamos ganar", aclaró el técnico del conjunto hispalense.

La falta de unificación en los criterios arbitrales le preocupa

Fue preguntado por las dos acciones polémicas del encuentro: la mano de Berrocal y la expulsión a Juanlu por doble amarilla tras fingir una caída dentro del área. "No las he visto repetidas, me comentan que la acción de la mano parece bastante clara. El problema es que hace dos semanas nos pitan un penalti por una mano de Isaac (Romero), que la veo repetida y digo "perfecto". Entiendo que si eso es penalti, que la jugada de hoy también lo será. El problema es que no sabemos cuando es penalti y cuando no. Nos quedamos con la duda.", dijo.

Sobre la jugada del posible penalti a Juanlu, que se solucionó con un efecto totalmente negativo para su equipo, Pimienta explica que puede "enteneder que el árbitro vea que no es penalti, pero lo que no entiendo es que crea que se tire".

Sobre el estado de Marcao, que debió abandonar el terreno de juego en camilla por una conmoción, respondió que "se ha mareado, estaba sangrando bastante, tienen que hacerle pruebas. Espero que no sea nada grave y no tenga la nariz rota. De momento está consciente y tranquilo".

Por último, agradeció el apoyo de la afición, aunque reconoció que todavía queda mucho camino. "No hemos hecho nada. Hemos ganado un partido contra el Getafe, que puede parecer dentro de la normalidad, aunque creo que lo es. Hemos sufrido muchísimo, debemos tener los pies en el suelo porque no hemos hecho nada", relató sobre un partido en el que "la falta de eficacia" hizo que estuviera más abierto. "El equipo ha sabido sufrir cuando el Getafe estaba con un jugador más. La victoria tiene valor. Hemos sido solidarios con balón, especialmente en los últimos minutos. Si estuviésemos más acertados, el resultado habría sido otro. Recuerdo la de Jesús (Navas), o la de Dodi (Lukébakio) al final que habría evitado ese sufrimiento".