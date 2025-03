García Pimienta: "En la segunda parte nos faltó fútbol y paciencia"

Xavi García Pimienta analizaba la derrota en el derbi en el Benito Villamarín: "Tengo una sensación agridulce, sabíamos que el Betis iba a generar ocasiones, salímos concentrados y empezamos bien, a la contra le íbamos a hacer daño y así fue en el gol y en alguna otra, si hubieramos aguantado más minutos el 0-1, el Betis se hubiera puesto nervioso. Encima nos hacen el segundo justo antes del descanso. Eso te condiciona para la segunda, donde hemos generado muy poco a nivel ofensivo, algún centro desde fuera. El Betis ha estado bien y ha perdido tiempo para que no se jugara".

No le inquietó que el Betis se hiciera con la pelota, lo lógico. "El Betis es un equipo muy bueno a nivel asociativo, tiene criterio, pero sabía que si robábamos podíamos generar peligro. Nos faltó no llegar perdiendo al descanso. En la segunda parte, las ganas de ir a por el segundo nos hizo precipitarnos, no hemos creado ocasiones en la segunda parte porque nos faltó esa calma, esa paciencia y calidad para salir hacia la portería, y nos sobró precipitación. Faltó frescura y esa calidad para salir con el balón, sobre todo por esa falta de paciencia".

"Si hemos perdido es porque no hemos hecho las cosas bien. Ellos empezaron sin generar situaciones de peligro. En la segunda parte nos ha faltado fútbol, paciencia... hemos tenido falta de contundencia a nivel defensivo en las dos acciones de los goles de ellos, no pueden hacerlo tan fácil, con todo respeto al mérito de sus acciones,, el betis tiene un gran equipo", continuó.

Reconoció que el hecho de que ni siquiera calentara Suso fue "por motivos técnicos".

"También nos ha faltado en la segunda parte creernos que éramos capaces de reaccionar y evitar la derrota. Si hubiésemos tenido personalidad para sacar el balón desde atrás, hubiésemos creado más situaciones por fuera y crear algunas ocasiones de gol. Hemos acabado con Idumbo y Ejuke por fuera, Peque en la mediapunta y dos delanteros, pero nos faltó generar fútbol", se quejó.

Prefiere digerir cuanto antes la derrota el preparador catalán y mirar hacia delante, a esas nueve jornadas de Liga que faltan. "Creo que si competimos como en la primera perte y como en muchos momentos de la temporada, vamos a estar cerca de conseguir más victorias. Jugamos en casa un partidazo ante el Atlético de Madrid y con nuestra afición vamos a tratar de buscarlo. Si no simos contundentes, como en los dos goles del Betis, va a ser muy difícil. Miraremos cuando queden cuatro o cinco jornadas dónde nos encontraremos y si aspiramos a Europa".