Gattoni, una nueva variante para una defensa inestable

Fede Gattoni volvió a enfundarse la camiseta del Sevilla ante el Alavés tras ingresar en el minuto 81 en sustitución de Nianzou, que regresaba directamente al once inicial después de superar una nueva lesión. El central argentino, fichado por Víctor Orta en el verano de 2023 por 1,4 millones de euros procedente de San Lorenzo, apenas disputó seis encuentros en su primera etapa en Nervión antes de encadenar dos cesiones: primero al RSC Anderlecht y posteriormente a River Plate, donde su participación pasó prácticamente desapercibida:en Bélgica jugó diez partidos y en Argentina, siete.

El zaguero bonaerense no disputaba un encuentro oficial con el conjunto nervionense desde el 6 de diciembre de 2023, cuando participó en la Copa del Rey frente al Atlético Astorga. Aquel día incluso vio puerta, anotando el 0-2 que certificaba el pase a dieciseisavos de final, tras el tanto inicial de Sergio Ramos, otro que ultimamente está relacionado con el club. Su última aparición en el Ramón Sánchez-Pizjuán se remontaba al 11 de agosto de 2023 ante el Valencia con Mendilibar al mando del equipo.

La utilización de Gattoni por parte de Almeyda supone una nueva alternativa en una defensa marcada por la inestabilidad. Ya sea por lesiones o por el cambio de sistema el entrenador no ha logrado dar continuidad a la zaga y es que en los últimos cinco partidos, el Sevilla ha presentado cinco líneas defensivas distintas. En el último encuentro, Azpilicueta fue el elegido para el carril derecho, con Nianzou y Gudelj -quien alternó durante el partido entre el centro del campo y la defensa-, Kike Salas, el central más fiable en estos momentos, mientras que Suazo ocupó el lateral izquierdo, sin relevo tras la lesión de Oso.

Recordamos que en el primero encuentro oficial de la temporada en San Mamés, la defensa de los nervionenses estaba compuesta por Juanlu en el lateral derecho, Castrín y Kike Salas en la zaga y un Carmona en la izquierda, para suplir a un Suazo que aún no estaba inscrito.

Otra de las decisiones llamativas fue la apuesta del técnico argentino por Gattoni, que aún no había tenido minutos pese a que en ruedas de prensa anteriores había asegurado que “tendrá su momento, como lo han tenido todos”. La elección del central se produjo por delante de Cardoso, titular en Son Moix, donde disputó 79 minutos en un encuentro en el que los nervionenses fueron ampliamente superados.