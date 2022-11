El gesto de Januzaj que 'delata' su deficitaria forma física

"Todavía estoy un poco...". Esa frase, mientras se atusaba la zona abdominal, deja en entredicho la concepción que de su propio estado de forma tiene Adnan Januzaj. Se la dijo al jefe médico de la Real Sociedad, Javier Barrera, antes del último partido del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El galeno se acercó al banquillo sevillista durante el calentamiento y se interesó por el ex jugador realista. "Bueno, ya jugarás", le contestó el doctor a Januzaj. "Hoy tranquilo contra nosotros, ¿eh? Hoy, tranquilo", añadió mientras el sevillista ya bajaba por las escaleras hacia los vestuarios. La imagen se aprecia en un vídeo del canal de Youtube del Sevilla, el Desde dentro del último partido liguero.

Januzaj, a sus 27 años, es uno de los grandes fiascos hasta ahora de la planificación de este verano en el Sevilla, hasta tal punto que podría ser uno de los jugadores que dejen hueco en la plantilla ante la necesidad de que lleguen futbolistas que aporten lo que no está aportando el internacional belga: forma física, potencia, velocidad, desborde...

Januzaj diciendo que todavía no está en forma después de 3 meses... pic.twitter.com/fohwLKOXR0 — Tertulia SFC (@TertuliaSFC) November 15, 2022

Monchi lo fichó cuando dio salida a Ocampos, finalmente cedido, al Ajax. Cambió la fibra y el empuje del argentino, tras un año muy irregular, por la calidad técnica y la exquisitez del belga, que no ha mostrado hasta ahora por su baja forma física.

Curiosamente Januzaj podría haber sido el undécimo mundialista del Sevilla. De hecho, ya sabe lo que es disputar un Mundial, y por dos ocasiones. Estuvo en el Mundial de Brasil 2014 y jugó como titular en el triunfo de Bélgica ante Corea del Sur en la fase de grupos. Y repitió en el Mundial de Rusia 2018 y también jugó como titular y marcó el gol del triunfo sobre Inglaterra (0-1), también en la fase de grupos. Con Bélgica acumula 15 internacionalidades y dos goles desde que debutara en vísperas de la cita de Brasil 18. Su últimas comparecencias fueron dos amistosos de Bélgica en marzo pasado, no hace tanto...

Lopetegui ya denunció cuando llegó Januzaj que, al no hacer pretemporada con el primer equipo, ya que no renovó con la Real Sociedad y llegó al final de agosto como agente libre, no tenía la forma competitiva adecuada. Y Jorge Sampaoli apenas lo ha podido usar tampoco por este mismo motivo, pese a la alarmante falta de jugadores de desborde del Sevilla. Apenas suma 125 minutos en seis ratos... Un futbolista que llegó a jugar 63 partidos en el Manchester United (5 goles) y 167 partidos en la Real Sociedad (23 goles y 21 asistencias). Cosas incomprensibles del fútbol.