Gudelj: "El penalti a Agoumé era clarísimo"

El capitán Gudelj pasó por los micrófonos de Movistar+ para valorar el empate del Sevilla ante el Alavés en el que los de Nervión tuvieron que hacer un ejercicio de resistencia tras jugar tres cuartos del encuentro en inferioridad. El capitán se mostró contento por el trabajo del equipo que aseguró que se dejaron la "piel en el campo".

Valoración del partido

"Al final, un poco amargo porque la primera parte jugamos muy bien, mejor que ellos con un jugador menos y luego nos faltóa algo de concentración en el gol. Podíamos haber sacado más, pero hay que darle la enhorabuena al equipo por el trabajo, porque nos hemos dejado la piel en el campo; y a la afición, que ha estado detrás de nosotros desde el principio".

Decisiones arbitrales

"No habló más de los árbitros. Lo que he dicho esta semana en la rueda de prensa es que merecemos más respeto. Lo del míster no voy a comentarlo. Es normal que todos estamos enfados con algunas decisiones de los árbitros. No sé qué pasó con el pasó. Los árbitros ni nadie nos van a ayudar".

Por su parte, poco después el propio Gudelj en DAZN se quejó del posible penalti que no señaló sobre Agoumé: "En lo de Juanlu dice que en la primera puede ser amarilla o roja, en eso no voy a entrar. El penalti a Agoumé era clarísimo, aunque no fuera mucho. Muchas decisiones en el campo"