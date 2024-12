Gudelj y Sambi Lokonga, las ausencias del Sevilla en la previa de la Copa

Primer y único entrenamiento del Sevilla antes de disputar la segunda ronda de la Copa del Rey. El conjunto blanquirrojo se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva hispalense antes de viajar a Gerona para enfrentarse este jueves a la UE Olot, equipo de la Segunda Federación. Tras el empate ante Osasuna, los de García Pimienta no han tiempo para descansar, recuperando en la jornada de ayer y preparando la eliminatoria con un sólo día de margen antes de desplazarse a la otra punta del país.

Sambi Lokonga, baja segura

De esta forma, el Sevilla se ha entrenado con dos bajas nuevas que serán, salvo gran sorpresa, ausencia en la Copa del Rey: Sambi Lokonga y Nemanja Gudelj. El centrocampista belga se marchó retirado del último encuentro ante Osasuna en el Sánchez-Pizjuán por una molestias en el abductor. Sin embargo, el propio García Pimienta confirmó en rueda de prensa que el jugador cedido por el Arsenal no sintió “una rotura”. Tras pasar las respectivas pruebas médicas en la tarde de ayer, se ha descartado que Sambi Lokonga tenga una lesión importante, aunque sí que descansará evitando el viaje a Olot. El belga ya ha sufrido esta temporada dos lesiones importantes, aunque en ambos casos fueron en los isquiotibiales. Según ha informado el Sevilla, el belga padece únicamente una sobrecarga en los aductores del muslo derecho y realizará esta semana un “trabajo específico esta semana”.

Gudelj, en el gimnasio

En el caso de Gudelj es similar. Aunque el serbio disputó los 90’ ante Osasuna, apunta a que no disputará la próxima ronda de la Copa del Rey. Esta mañana no ha estado presente en la sesión. Como ha informado el club, el jugador ha realizado un trabajo específico en el gimnasio en la sesión matinal. El segundo capitán del Sevilla ha realizado un trabajo de dosificación de cargas, por lo que podría ser una de las bajas en la expedición. García Pimienta tendría que buscar distintas variantes para su próximo enfrentamiento copero donde no contará con su pivote defensivo más habitual.

Barco entrena con normalidad

Quien sí ha estado presente esta mañana ha sido Valentín Barco. El argentino sufrió en la jornada de ayer un capítulo desagradable: un robo en su domicilio. Después de que su pareja denunciara los hechos a través de las redes sociales, caso que ya está en manos de la Policía. Sin embargo, el bonaerense ha entrenado esta mañana con absoluta normalidad y, si nada raro ocurre, estará presente en la convocatoria de García Pimienta. Una lista donde se espera que haya una única novedad canterana, además, en forma de debut oficial. Es el caso de Andrés Castrín. El excentral de Lugo, que milita actualmente en el Sevilla Atlético, se ha ejercitado esta mañana con el primer equipo y, ante la falta de efectivo y en una semana ideal para rotar, apunta que, por lo menos, el futbolista lucense estará en la expedición blanquirroja. Estará por ver si contará con minutos como los tuvo Ramón Martínez en Las Rozas.

Nyland, un poco más cerca

Quien sigue confirmando su regreso es el portero titular del Sevilla, Orjan Nyland, que continúa acumulando sesiones con el grupo y bajo las órdenes de Nacho Torres -entrenador de porteros-. En principio, la Copa del Rey la disputará Álvaro Fernández, pero su regreso podría llegar en la próxima jornada de LaLiga ante el Atlético de Madrid.