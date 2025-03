Gudelj: "Somos el Sevilla y no le tenemos miedo a ningún club ni a ningún jugador"

Nemanja Gudelj ha sido el elegido por el Sevilla Fútbol Club para la rueda de prensa intersemanal previa al Gran Derbi del próximo domingo. El serbio, capitán de la entidad hispalense, ha reconocido que en el vestuario "todos sabemos la importancia de un derbi aquí", aunque están incidiendo "sobre todo a los nuevos" como Akor o Adams o Rubén Vargas que aún no han vivido este tipo de partidos. Cuestionado acerca de su reciente periplo con la selección báltica, el mediocentro ha asegurado que todos son "profesionales, conectamos con la selección y cuando estamos aquí de vuelta es el primer partido y suerte que el derbi es mucho más fácil para concentrarse".

El favoritismo es uno de los puntos fuerte siempre en este tipo de choques, pero Gudelj ha optado por el carril central, evitando cualquier tipo de polémicas de cara a un encuentro en el que el Real Betis Balompié llega con una dinámica de cinco victorias consecutivas en liga: "Yo siempre he dicho que en derbi no hay favorito, puede estar mejor o peor, podemos nosotros estar mejor o peor, pero en un derbi no hay favorito, es un partido así por sí mismo y el que está mejor ese día va a ganar el partido".

Gudelj, durante un encuentro de pretemporada ante el Sporting de Portugal. / AFP7

Distracciones externas, Isco y el Betis

La Junta General de Accionistas Extraordinarias del próximo jueves es uno de los puntos que marcarán el devenir del combinado hispalense este curso, aunque el capitán blanquirrojo reconoce que ellos están "enfocados en el césped, en el partido de domingo", aunque no ha dudado en añadir que "es verdad que siempre está bien que los clubes fuera de fútbol sigan bien". Cuestionado acerca de las declaraciones de Caparrós sobre el derbi, Gudelj ha sido tajante al asegurar que nunca valora "las declaraciones fuera de mi equipo y de mi club y entonces tampoco lo voy a valorar ahora, nosotros sé que estamos muy enfocados, muy preparados y vamos cada día más preparados hacia el domingo".

Al ser preguntado por el estado de forma de Isco, quien fuera su compañero durante media temporada en el combinado hispalense, el mediocentro ha admitido que está "contento por Isco que lo está haciendo bien. Al final es un excompañero mío, le deseo toda la suerte y bueno, al final tengo que decir que están en buena forma", recalcando que, pese al buen momento de forma del eterno rival, "nosotros somos el Sevilla y el Sevilla no tiene miedo a ningún club y menos a un jugador".

Gudelj celebra su gol en el Benito Villamarín. / Antonio Pizarro

Capitán de un barco que debe ir bien

Nemanja Gudelj se está haciendo un hueco en la historia del Sevilla Fútbol Club por méritos propios. El mediocentro puede igualar en derbis a Éver Banega y Frederic Kanouté, aunque reconoce no prestar "mucha atención a la estadística mía personalmente, los números de derbi, de victorias y eso, porque yo pienso que enfocándote cada temporada, cada partido a partido vas a sacar lo máximo de ti mismo y eso es mi objetivo". Con la reciente recuperación de relaciones entre el combinado blanquirrojo y el verdiblanco, el capitán sevillista ha incidido en que el vestuario están enfocados "en lo que pasa en el campo y lo que tenemos que mostrar en el campo, pero yo como capitán puedo decir que está bien que dos clubes sigan bien".

Será el primer derbi de Gudelj como primer capitán, debido a la ausencia de Jesús Navas y su reciente retirada. Pese a no estar en el día a día, su excompañero ha asegurado que el palaciego "estará esta semana por la Ciudad Deportiva un poco más de lo normal, aunque ya está muchas veces ahí, y vamos a sentir su apoyo y va a estar ahí con nosotros".

La entidad nervionense ha preparado un entrenamiento a puertas abiertas para animar a sus jugadores de cara a un duelo vital. Consciente de lo que significa este tipo de duelos para la afición, el capitán ha reconocido que son "los entrenos más bonitos, al final son los entrenos que te recuerdan a toda tu carrera, sobre todo los entrenos que hemos tenido aquí a puerta abierta, son los entrenos que más me recuerdan y los entrenos más bonitos en frente de nuestra afición y te dan como un impulso más para ir a full el derbi".

Ocampos, Sergio Ramos y Gudelj, antes de la lesión de éste, en el saque de una falta. / Juan Carlos Vázquez

Ganar en el Villamarín, sobre todo por la afición

Gudelj ha sido conciso a la hora de asegurar que lo que quiere es "ganar y celebrarlo con la familia, me refiero a los jugadores, el club y la afición", algo que ya ha hecho en un Benito Villamarín que conoce bien, aunque sabe que deben ir al "500% para ganar el partido". El serbio ha reconocido que en la previa del derbi le pone todo "muy enfocado en el partido, por ejemplo el entreno abierto el día anterior, en la semana tomándome un buen café y la gente ya me está hablando, motivando, eso ya se me pone un poco de contento, entonces la semana entera no es solamente una cosa".

Tras cumplir con la selección de Serbia, el mediocentro sabe que será titular ante el Real Betis, mostrándose "sin ninguna molestia, preparado" y asegurando que "la posición no me importa, pero iré donde el míster me designe. Sé que tenemos bajas en el medio del campo, entonces es una oportunidad grande para jugar ahí", incluso "si quiere de portero, pues de portero".

De cara a una posible clasificación europea, el capitá sevillista ha pedido calma porque "quedan nueve jornadas, el siguiente partido sabemos que estamos cerca y vamos a hacer el máximo de puntos posibles".