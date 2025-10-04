Hansi Flick prevé un "Sevilla muy intenso y con estilo agresivo"

Hansi Flick analizó el encuentro que el Barcelona ha de disputar este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16:15) advirtiendo de que el Sevilla les planteará un duelo "duro" y "difícil" con "una buena afición detrás". Las valoraciones previas también se pararon en la lesión de Lamine Yamal. "Aún no sabemos el tiempo que estará de baja".

El entrenador del Barcelona valoró el estado de forma en el que el Sevilla llega al partido por encima de la realidad de que en casa sólo ha ganado un partido en todo 2025. "Es un equipo muy intenso y con un estilo agresivo. Seguro que será un partido duro", aseguró el técnico alemán.

"Conocemos bien al rival, tiene un estilo propio y una buena afición detrás. Será difícil", añadió Flick. "Volvemos a la Liga y el partido de Sevilla es muy importante para nosotros. Queremos llevarnos los tres puntos. Todo el mundo está triste tras la derrota (frente al PSG, 1-2). Hay que ser más listos e inteligentes. Hay que aprender de todo y lo haremos", añadió refiriéndose al primer traspié serio del Barça esta campaña.

Agua sobre la polémica de la lesión de Lamine

Evidentemente, buena parte de su comparecencia en Barcelona antes de viajar a Sevilla versó sobre la lesión de Lamine Yamal y la polémica surgida en la prensa con Luis de la Fuente dado que fue con la selección cuando se lesionó por primera vez antes de la recaída. "La situación de la que me hablas se produjo tras el último parón de Liga y yo lo que quiero es proteger a mi jugador y apoyarlo. De esto se trata. Es agua pasada y ya es pasado. No pienso negativamente. Yo lo he vivido también desde el otro lado y no es fácil. Debo proteger a mi jugador y por eso hice aquellos comentarios. Reconozco que tal vez los hice con más fuerza de lo habitual", asumió Flick

"Yo no me arrepiento de lo que dije", terció inmediatamente. "Quería proteger a mis jugadores, era mi manera de decir que parásemos. Fue muy forma de actuar. Pero es agua pasada. Ahora hay que centrarse en el presente y en el futuro. Pero es algo ya del pasado. Lo importante es gestionar la situación juntos: los clubes, la selección...", continuó.

También habló de por qué en este contexto de incertidumbre lo alineó y jugó el partido completo contra el PSG. "Se sintió bien. Si no, no hubiera jugado contra el PSG. He hablado con él, hoy está mejor pero no está bien para jugar", justificó.

Por último, dejó en el aire el plazo para su recuperación: "No sabemos cuándo volverá Lamine porque con esta lesión no es fácil saberlo al no tratarse de una lesión muscular. No sabemos si estará de vuelta en dos, tres o cuatro semanas. No sé si estará listo para el clásico. Hay que gestionar los minutos", argumentó.