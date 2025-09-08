Horario definido del Sevilla ante el Barcelona: el domingo 5 de octubre (16:15)

LaLiga ha dado a conocer los horarios correspondientes a la octava jornada del campeonato de Primera División, en la que el Sevilla recibirá al Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Este encuentro ha quedado encuadrado en el domingo 5 de octubre a las 16:15. Será el encuentro que cierre el actual ciclo que empieza con el Sevilla-Elche tras el primer parón de selecciones.

Este partido llegará tras los cuatro encuentros que debe jugar el equipo de Matías Almeyda desde este viernes, con tres encuentros en casa (Elche, Villarreal y Barcelona) y dos citas a domicilio (Alavés y Rayo Vallecano).

Se trata de un ciclo de cinco partidos en 24 días que debe definir qué rumbo va a tomar el Sevilla de Almeyda esta temporada, ya con la planificación cerrada tras jugar tres jornadas con la plantilla aún incompleta.