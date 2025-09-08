Cinco partidos en tres semanas largas: el rumbo del Sevilla de Almeyda

Con el triunfo en Gerona antes del parón, Matías Almeyda logró romper la dinámica del trienio anterior, en el que ni Julen Lopetegui ni José Luis Mendilibar ni Xavi García Pimienta lograron el primer triunfo antes del cierre del mercado. Ahora, una vez completada la plantilla con los cuatro últimos fichajes sobre la bocina, el técnico argentino afronta una especie de nuevo arranque tras haber logrado tres puntos de los primeros 12.

Será en un ciclo de cinco partidos en un periodo de 23 ó 24 días entre el viernes 12 de septiembre, con el Sevilla-Elche, y el Sevilla-Barcelona antes del próximo parón liguero, ya que el horario de la jornada octava está aún por definir entre 3, 4 ó 5 de octubre.

Calendario: Elche, Villarreal y Barça en casa y Alavés y Rayo a domicilio marcan esta fase

En ese margen, Almeyda tiene el reto de mostrar qué rumbo va a tener este Sevilla en reconstrucción después de que ya esté cerrada la planificación más condicionada por la carestía económica de los últimos lustros. El Sevilla jugará tres partidos en casa (Elche, Villarreal y Barcelona) y dos encuentros a domicilio (Alavés y Rayo Vallecano), y uno de los aspectos en juego será cómo responderá el equipo a la presión de un Ramón Sánchez-Pizjuán en estado de guerra contra la directiva, una energía negativa realimentada tras el semiclandestino acto de Fieles de Nervión sin presencia del presidente ni el vicepresidente. Aún no se sabe si que haya tres partidos en casa puede ser un factor a favor o en contra...

La llegada de futbolistas con experiencia y de edad debe paliar la nerviosera de los noveles en Nervión

Precisamente para combatir la nerviosera de los más jóvenes en la nueva plantilla, Cordón ha tirado de veteranía en algunos fichajes: no sólo Azpilicueta y Alexis, también Vlachodimos o Fabio Cardoso, todos por encima de los 30 años.

El técnico argentino estará condicionado por el receso internacional, con el inconveniente de que Suazo volverá con el tiempo justísimo tras el ya insustancial Chile-Uruguay de clasificación al Mundial, con La Roja eliminada. El escaso margen de tiempo entre esa cita del miércoles a las 1:30 y el Sevilla-Elche del viernes a las 21:30 será un factor decisivo. Porque una de las limitaciones de la plantilla confeccionada por Cordón es que sólo hay un lateral izquierdo específico: el chileno. Su primera titularidad en su puesto coincidió con el primer triunfo después de que Almeyda tuviera que ubicar ahí a Carmona a pierna cambiada.

Objetivo de partida: El Sevilla parte con la meta de la permanencia al margen de lo que depare este ciclo

El parco lapso de tiempo que tendrá Suazo, con un viaje transoceánico en avión de unos 12.000 kilómetros, no es el único problema. Almeyda estará pendiente de cómo vuelven los otros internacionales: Rubén Vargas y Vlachodimos, que juegan este lunes, y Nyland y Gudelj, que lo hacen este martes.

El Sevilla-Elche antecederá a la visita del equipo nervionense al Alavés el sábado 20. El martes 23 será la visita a Nervión del Villarreal, previa al partido en Vallecas el domingo 28 a la hora del almuerzo. Y está aún por definir si el Sevilla-Barcelona será el sábado 4 o el domingo 5 de octubre. Con la plantilla ya cerrada Almeyda debe empezar a definir qué Sevilla se verá esta temporada.