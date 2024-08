A Iheanacho se le complica debutar con el Sevilla ante el Fulham

Kelechi Iheanacho está deseando empezar a trabajar con sus nuevos compañros en la ciudad deportiva Jesús Navas, la afición sevillista desea verlo debutar con la camiseta sevillista este lunes en el partido amistoso que el equipo de Xavi García Pimienta jugará ante el Fulham inglés en Faro (21:00), pero una traba burocrática está dificultando que el delantero nigeriano se vista de corto y se ponga ya bajo la disciplina del entrenador catalán: la Federación Inglesa aún no ha enviado el tránsfer necesario para que empiece a trabajar, aparte de otros documentos de índole laboral que también faltan por llegar a las oficinas del club de Nervión.

Ocurre que al ser fin de semana, la oficina de la FA (Federación inglesa) permanece cerrada al menos hasta el próximo lunes, que será precisamente cuando el Sevilla viaje hasta la cercana localidad portuguesa de Faro, en el Algarve, para ese penúltimo ensayo antes de que llegue la competición oficial, en dos semanas, ante la UD Las Palmas. Ese hándicap complica que Iheanacho pueda empezar su trabajo como sevillista y debutar de corto ante el equipo profesional más antiguo de Londres.

A pesar de estos días de inactividad, Iheanacho no se inquieta porque afirma llegar en buena forma física: "He tenido la oportunidad de hacer un entrenamiento personal con un entrenador en pretemporada. Eso también me ayuda a mantenerme en forma. No estoy muy lejos de estar al cien por cien. Con suerte, pronto me uniré a ellos y luego construiré el resto de mi aptitud física. Espero estar listo para jugar el primer partido".

Mientras, la primera plantilla del Sevilla completó este sábado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios la primera de las dos sesiones de trabajo del fin de semana. Con el objetivo de seguir avanzando en la preparación del choque ante el Fulham, los jugadores de García Pimienta saltaron al césped a las 9.00 horas en un entrenamiento que arrancaba con aplausos para el técnico sevillista en el día de su 50 cumpleaños por parte de sus pupilos y cuerpo técnico. Además, destacó la ausencia de Kike Salas. El central hispalense no participó en la sesión a causa de una lesión miofascial leve en el aductor largo del muslo izquierdo.

Este domingo, el equipo completará la penúltima sesión antes de afrontar el amistoso del lunes en el Estadio Algarve de Portugal.