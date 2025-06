Imanol se lo piensa mientras espera a Cordón tras su visita a Arabia

Imanol es el primer candidato del Sevilla para su banquillo, que no el único. Pero el club de Nervión tiene muchísimo interés en reunir como su gran apuesta a Antonio Cordón e Imanol. Lo de reunir no es una figura retórica. Ambos se conocen de muy lejos. Incluso llegaron a coincidir cuando el gestor deportivo empezó en el Villarreal como ojeador cuando el equipo amarillo estaba en Segunda División en la temporada 1999-00 y el entonces futbolista militaba allí. Pero esa esperada reunión no se ha dado aún. En cambio, desde Arabia han apostado fortísimo por Imanol también.

Tanto han apostado que el príncipe que lleva al club Al-Shabab insistió durante semanas en que lo visitaran en su centro deportivo, en Riad, la capital de Arabia Saudí, para conocer las instalaciones del club árabe y a sus ilusionadísimos directivos. Éstos quieren contar con un valor emergente del fútbol español, tan de moda en el mundo entero por sus éxitos colectivos individuales. Y le han ofrecido un contrato mareante de tres temporadas y un dineral.

Imanol, acompañado por su representante de la agencia You First Sports, atendió muy amablemente a los directivos árabes. Durante seis horas han anunciado en Arabia que estuvieron de visita en el centro deportivo de la capital saudita. Y ahora está medio mareado con tal cantidad de petrodólares y tantas atenciones.

Sin embargo, el técnico guipuzcoano está meditando si es o no es el momento de irse a ganar dinero a lo grande a la Liga Profesional Saudí, por mucho que ésta haya subido de nivel con el desembarco masivo de futbolistas procedentes de las ligas europeas, muchas veces para un retiro dorado, pero cada vez más en edades competitivas. Imanol va a salir como técnico por primera vez de Zubieta, de su San Sebastián de toda la vida, después de cumplir un ciclo primero como entrenador del filial y luego del primer equipo. Y prefiere oír ofertas europeas. Quiere seguir compitiendo por ahora en el Viejo Continente.

Uno de los que más fuerte quiere apostar por el guipuzcoano es el Sevilla. Pero no el único. Tiene otras ofertas de equipos europeos aunque de España es el club de Nervión el que más lo seduce en estos momentos. Sin embargo el comité de dirección sevillista está ahora mismo tramitando la llegada de Antonio Cordón. El nuevo director de fútbol profesional -el nombre del nuevo cargo en lugar de director deportivo- también tiene previsto reunirse en los próximos días con Imanol. Una vez que llegue a Sevilla, firme su contrato por tres temporadas y se haga a su nuevo cargo ejecutivo. No es coser y cantar en el actual contexto del club sevillista...

Imanol mientras tanto sigue recibiendo ofertas. La de Arabia es la más seductora en lo económico. Pero tiene otras de equipos portugueses, italianos... Cotiza al alza el guipuzcoano. La ventaja del Sevilla, la única ventaja del Sevilla cabría decir, es que es el club español que de verdad ha apostado por él. Así se lo hicieron llegar Víctor Orta -se va molesto con haber negociado justo antes de ser despedido- y José María del Nido Carrasco.

Éste además le informó de la negociación con Cordón, que es la principal baza sevillista para hacerse con el entrenador deseado. Esto y también el deseo del propio técnico de seguir entrenando en Europa por ahora... y a poder ser en España. Y esto último sólo se lo ofrece el Sevilla. Los petrodólares pueden esperar. ¿O no?

La reunión con Cordón en los próximos días será clave. El ya director deportivo sevillista debe hacerse primero al terreno, conocer de primera mano qué tiene por delante, las estructuras del club, la realidad económica del club, los pros y los contras de una plantilla depauperada pero a la que vuelven varios cedidos, algunos de los cuales han rendido a buen nivel y podrían ser aprovechables... Son muchos aspectos los que debe escudriñar Cordón antes de mirar a los ojos a Imanol. De esa conversación dependerá si se une o no a la procelosa aventura del Sevilla. Una aventura para valientes. Es complicado... pero no imposible.