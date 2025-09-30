Internacionales del Sevilla: recuperar la titularidad con Grecia es el reto de Vlachodimos

Después del partido contra el Barcelona este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16:15), el Sevilla sufrirá de nuevo una diáspora de internacionales con motivo del segundo parón de selecciones que afecta al segundo fin de semana de octubre. Para el mismo, el club sevillista ya ha recibido las convocatorias de tres de sus internacionales: Vlachodimos, Nyland y Suazo. Éste, por cierto, volverá con tiempo para el Sevilla-Mallorca. En teoría, faltan por llegar las de Gudelj y Rubén Vargas, que son los otros habituales con sus selecciones.

Este segundo receso de la Liga ofrece una gran oportunidad a Vlachodimos para cumplir su otro reto: recuperar la titularidad en Grecia una vez asentado en la portería del Sevilla. El guardameta de 31 años nacido en Stuttgart ha cumplido con creces en los tres partidos que jugado en su estreno en España. Debutó en Mendizorroza, jugó con dos paradones espectaculares frente al Villarreal y fue decisivo para amarrar el triunfo en Vallecas.

Vlachodimos ha sido citado por Grecia para jugar en Escocia el 9 de octubre y frente a Dinamarca el día 12, en partidos correspondientes a la Copa del Mundo en su fase de clasificación. Tras sus buenas actuaciones con el Sevilla, podría discutirle la titularidad en Grecia a Pavlidis, fijo en la portería helena precisamente desde que Vlachocimos dejara la titularidad en noviembre de 2024.

En el caso de Nylsen, sí tiene mucha más regularidad con Noruega independientemente de que haya sido titular en sus diferentes equipos. La selección escandinava recibe dentro de la clasificación al Mundial a Israel el 11 de octubre y también como local jugará un amistoso frente a Nueva Zelanda el 14 de octubre.

Por su parte, Suazo ha sido convocado para jugar en este parón un único partido y además de carácter amistoso. Con Chile ya eliminada, el capitán de La Roja está llamado para jugar el viernes 10 de octubre en Santiago frente a Perú, un clásico de la Conmebol. En esta ocasión, a diferencia del primer parón de septiembre, tendrá tiempo de sobra para volver y estar disponible para Almeyda de cara al partido del sábado 18 de octubre en Nervión frente al Mallorca.