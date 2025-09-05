Isaac Romero se abona a las 'horas extras' para convencer a Matías Almeyda: "Vamos con todo"

A nadie se le escapa que Isaac Romero ha quedado relegado a un segundo plano desde la llegada de Matías Almeyda al Sevilla Fútbol Club. Akor Adams se ha convertido en la referencia ofensiva para el técnico bonaerense, dejando al lebrijano en el banquillo mientras espera su oportunidad. Sin embargo, la fortuna y el trabajo se aliaron con el canterano hispalense antes del último choque liguero que enfrentó a los blanquirrojos con el Girona en Montilivi. El nigeriano sufrió una lesión muscular que lo tiene apartado de los terrenos de juego por lo que, ante la falta de efectivos, el entrenador sevillista se vio obligado a tirar del 'Potro'.

Pese a su mal inicio en tierras catalanas, mandando al palo una ocasión manifiesta de gol ante el guardameta gerundense, Romero consiguió darle la vuelta gracias a un tanto que supuso la tranquilidad para los hispalenses ante un equipo que aún no sabe lo que es puntuar en Primera División. El grupo, que tantas veces han puesto en valor tanto Almeyda como Antonio Cordón, se volcó con el ariete lebrijano, que no dudó en compartir su alegría con los medios oficiales del combinado nervionense al término del choque.

Isaac celebra su gol ante el Girona con Kike Salas / Sevilla FC

Un punto extra

Consciente de que a Akor Adams cada vez le queda menos para volver, Isaac Romero sabe que deberá dar el máximo si quiere que Matías Almeyda comience a plantearse dudas en la delantera. Para ello, el de Lebrija ha optado por comenzar a trabajar con Víctor Salas, tío de su compañero Kike y exjugador del Sevilla Fútbol Club. El de Morón de la Frontera creó en el año 2014 'Víctor Salas Sport', un centro especializado para deportistas de élite que quieran mejorar distintos aspectos de su día a día.

Salas y Romero posaron juntos en una fotografía que el que fuera jugador del combinado hispalense a principios de siglo compartió a través de las redes sociales de su empresa. El exfutbolista dio de esta forma la bienvenida al delantero, acompañándolo de un mensaje que deja claras las intenciones del lebrijano: "Vamos con todo". No han sido nada fáciles los últimos meses para un Isaac que es consciente de la bajada en su rendimiento, especialmente de cara a portería, algo que la hinchada nervionense no lleva del todo bien.

El sevillismo confía en 'El Potro' como una figura importante en este año de cambios. La nueva dirección deportiva y el cuerpo técnico tenían claro que su presencia en el combinado hispalense era indiscutible, quedándose para reforzar una parcela ofensiva mermada tras las marchas de Rafa Mir y Kelechi Iheanacho. Solamente queda ver cómo se adapta Alexis Sánchez y si Almeyda decide en algún momento cambiar a Akor por un Isaac Romero que quiere seguir demostrando su amor por el Sevilla Fútbol Club a base de goles.