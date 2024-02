Ivan Rakitic, "contento" con el fútbol saudí y su nuevo entrenador, Vítor Pereira

Ivan Rakitic abandonó el Sevilla el pasado mes de enero. El croata, nacido en Suiza, llegó a un acuerdo con el club nervionense para rescindir su contrato, asumiendo la parte de su salario hasta verano su actual equipo, el Al-Shabab. Tras una despedida en la que dejó claro que su motivo para abandonar la entidad hispalense eran los pocos minutos que estaba disputando, el centrocampista ya suma dos partidos oficiales en Arabia Saudí.

Además, ya se ha estrenado de cara a portería, por lo que los deseos de Ivan Rakitic se están cumpliendo. Su llegada al Al-Shabab coincidió con la del técnico Vítor Pereira, un entrenador que, curiosamente, estuvo entre las opciones del Sevilla para sustituir a José Luis Mendilibar -se acabó decantando por Diego Alonso-.

Ahora, el croata ha hablado en Arabia sobre su presente y, también, su nuevo entrenador: "Estoy muy contento de estar aquí y la verdad es que ya he superado mis expectativas. Siempre he querido conseguir grandes cosas en el deporte y en el fútbol, y creo que los extranjeros podemos aportar mucho al desarrollo de la liga. Hemos contratado a un entrenador que puede trabajar perfectamente en las mejores ligas de Europa, en los mejores equipos de esas ligas y que está muy bien preparado, al igual que su cuerpo técnico, que es de un nivel muy alto, algo que he notado desde el primer día que llegué, por ejemplo con los entrenamientos. Queremos triunfar juntos y devolver al Al Shabab al lugar que le corresponde, en lo más alto de la liga. Tenemos mucha confianza en nuestro trabajo y estoy seguro de que lo que está por venir será muy positivo", comentó en una charla con Record.

Una de las grandes cuestiones en el fútbol actual es si en Arabia Saudí hay un buen nivel de fútbol. Es la liga de 'moda' en cuanto a grandes movimientos, aunque, a la par de elogios, ha recibido críticas por la competitividad real en el territorio y las diferencias con Europa. Sobre eso también habló Ivan Rakitic, que reconoce estar contento con el nivel de sus compañeros y rivales: "La liga saudí es de primer nivel y el técnico portugués puede estar tranquilo porque tiene jugadores muy bien preparados. Está Cristiano en la delantera, por supuesto, pero también hay muchos grandes jugadores. Estoy muy contento de competir con ellos... Recuerdo haber jugado un amistoso con el Sevilla contra el Benfica, que tenía muchos jugadores jóvenes; el futuro está asegurado, entre los jóvenes y los más experimentados. Portugal podría hacer perfectamente dos o tres equipos".