Januzaj o cómo exprimir la calidad de donde la hubo

Si alguien le hubiera dicho al sevillismo en julio, a la vuelta de los jugadores cedidos con vitola de descartes, que Januzaj iba a ser titular en todo un Sevilla-Villarreal, lo habrían tomado a broma. Si además le hubiera garantizado que iba a ser el hombre que se echara a su espalda el juego ofensivo, lo habrían tratado de loco. Sin embargo, uno de los efectos del afán de Matías Almeyda de subir a su nave a todos los jugadores de que dispone es que el ex internacional belga está respondiendo al paso adelante que ha dado esta temporada, en su último año de contrato.

Tanto Almeyda como Antonio Cordón han dicho más de una vez que el Sevilla de la reestructuración desde la necesidad, debe aprovechar al máximo todos su recursos y entre la labor del entrenador está recuperar a futbolistas que parecían fuera del proyecto. Se trata de un reciclaje sobre tres planificaciones distintas, con los restos de la última de Monchi más los de la de Víctor Orta, a las que se unió la de Cordón. Januzaj puede considerarse el paradigma más sorprendente de esta realidad, quimérica a priori, que Almeyda está intentando llevar a la práctica.

"Tenemos muchos jugadores que pueden dar diferentes posiciones, jugadores que otros años han rendido por debajo de sus posibilidades y entendemos que este año les vamos a sacar el mejor rendimiento posible", dijo Cordón en el balance que hizo al cierre del mercado.

Viendo el rendimiento del mediapunta belga de 30 años, cabe incluso preguntarse si esta labor de reciclaje fue absolutamente imposible en algún otro jugador como Rafa Mir, aunque el trasfondo contractual también ha tenido mucho peso y el Sevilla necesitaba quitarse fichas elevadas para inscribir a nuevos refuerzos. Y también el enconamiento de las relaciones del jugador murciano con el club que sigue pagando un 40% de su ficha, con inoportunas declaraciones cruzadas.

Quizá la puesta en escena de Januzaj ante el Villarreal, incompleta porque no llegó a la hora de juego, tuvo fatiga muscular y condicionó negativamente el plan de cambios de Almeyda, fuera flor de un día. Pero desde dentro del club transmiten que la voluntad del jugador es la de exprimir la calidad que siempre tuvo en su último año de contrato y ponerla al servicio del grupo que dirige el argentino. Y éste también está dispuesto a exprimir todo lo que puedan ofrecerle los futbolistas a su concepción grupal del fútbol.

De sus botas salió la jugada del esperanzador gol de Sow en la segunda mitad, poco antes de que sus gemelos dijeran basta. Y en la primera parte, le metió un excelente balón a Ejuke, cuyo control defectuoso en la frontal deshizo toda la potencia de peligro de la jugada. Y también le dio un gran centro a Gudelj que el serbio cabeceó fuera antes del descanso. Y nada más reanudarse el partido, otro pase de la muerte a Gudelj que no vio puerta por poco.

Januzaj fue la mejor fuente de juego ofensivo del Sevilla, tanto cuando partió desde el extremo derecho, con conducciones y rupturas, como cuando se metió hacia dentro cuando Almeyda recompuso el dibujo metiendo a Azpilicueta de lateral derecho y adelantando a Juanlu. Pero en el minuto 59, cuatro después de la primera ventana en la que entraron Nianzou y Alexis, pidió el cambio con los gemelos subidos. Almeyda gastó una segunda ventana que no tenía programada y la entrada de Rubén Vargas por el belga no tuvo el efecto esperado.

Ni Cordón ni Almeyda quieren que este ejemplo sea aislado. Ahora toca esperar que otros futbolistas que parecían olvidados o amortizados deportivamente levanten la mano. Y que Januzaj no la baje...