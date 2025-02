Jesús Navas agradece con emoción su nombramiento de Hijo Predilecto de Andalucía

Jesús Navas acogió con muchísima emoción y agradecimiento su nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía. El ex futbolista del Sevilla y de la selección española ha publicado en su cuenta de la red social X un mensaje en el que muestra el orgullo que supone para él tal distinción. Podrá recogerla el próximo viernes 28 de febrero en la gala anual del Día de Andalucía que prepara la Junta de Andalucía.

Fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien anunció el domingo por la noche que el Jesús Navas y la investigadora sevillana Pilar Manchón, que dirige el área de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial en Google, van a recibir la distinción de Hijos Predilectos de Andalucía con motivo del día de la comunidad este viernes 28 de febrero.

"Arrancamos la semana del Día de Andalucía y quiero anunciar que propondremos a Jesús Navas y Pilar Manchón como Hijos Predilectos de nuestra tierra", publicó poco antes de las 22:00 el presidente de la Junta en su cuenta de la red social X.

Y Jesús Navas ha respondido a ese mensaje y ese nombramiento este lunes también en la misma red social. A través de un vídeo el palaciego expresa su sentimiento. "Gracias por la distinción de Hijo Predilecto a todos los andaluces y andaluzas, me hacéis sentir muy dichoso. Orgulloso de nacer en esta tierra", escribe junto a su intervención de vídeo. En esta se extiende más y explica su orgullo de ser andaluz.

"Me gustaría agradecer a todos los andaluces y andaluzas el honor de otorgarme la distinción de Hijo Predilecto de la región", comienza. Y continúa así: "Es un privilegio sentirme andaluz y haber llevado el nombre de Andalucía por todo el mundo. Es un día muy feliz para mí y para mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos... me acompañan y me han motivado para conseguir los objetivos propuestos".

"Me siento andaluz por todos los poros de mi cuerpo y me siento orgulloso de nacer en esta tierra", añade Jesús Navas. "Los valores del trabajo, humildad y perseverancia van conmigo y van con todos y todas los andaluces. Muchas gracias por tanto cariño. Me hacéis sentirme muy dichoso".

Jesús Navas es uno de los deportistas que más gloria les ha dado a Sevilla, Andalucía y España. Con la selección española se convirtió en el futbolista que más títulos ha ganado en su historia: el Mundial de 2010, las Eurocopas de 2012 y 2024 y la Liga de Naciones de 2023. Con el Sevilla también es el futbolista que más entorchados logró, ocho títulos, cinco de ellos internacionales: Cuatro copas de la UEFA Europa League, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y dos Copas del Rey. Y con el Manchester City ganó la Premier League y dos Copas de la Liga.

Se convirtió por sus logros y también por su personalidad plena de entrega, sacrificio y humildad pese a todo lo que ha ganado en una leyenda del fútbol andaluz y español que siempre llevó por bandera el Sevilla y Andalucía. Y fue reconocido como tal dentro y fuera de España, como se demostró en el acto de homenaje que le brindó el Sevilla el 30 de diciembre de 2024.