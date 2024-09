Jesús Navas dice otra vez basta: "Está decidido; es mi salud"

Jesús Navas ha vuelto a dejar claro que nada le va a hacer cambiar de su idea de retirarse el 31 de diciembre. El palaciego avisaba tras el partido ante el Getafe, en el que fie protagonista con el golazo que decidió el duelo, que los dolores casi no le dejan hacer su vida normal. Desveló que hay días en los que ni siquiera puede andar y este miércoles ha vuelto a reafirmarse en esta decisión que no está dispuesto a cambiar.

El capitán sevillista, que tras proclamarse campeón de la Eurocopa por segunda vez con España no había jugado ningún partido de titular hasta el día del Getafe, ha vuelto a decir basta. "No puedo más, es un tema de salud. Hay días que no puedo estar con mis hijos. Lo tengo decidido", ha insistido el internacional palaciego en una entrevista en Canal Sur Radio. "Ojalá pueda llegar hasta diciembre, porque cada partido empieza a ser más difícil. Llevo con esta situación cuatro años. Es un desgaste, cada vez va a más, cada vez más continúo, más intenso. Es complicado, cuando completas el partido, llevas dos o tres días que no puedes andar, que se hace complicado. Para mí era un reto muy grande estos seis meses, quería estar con el equipo, ojalá pueda llegar hasta diciembre, porque cada partido empieza a ser difícil", agregó.

El lateral y extremo derecho afirmó que el esfuerzo en el partido ante el Getafe le ha pasado de nuevo factura. "Esta última semana, dos días no he podido andar. Estaré con ellos (los compañeros) aunque esté fuera, ellos me van a sentir. No soy de hablar mucho, pero creo que el legado de darlo todo, de cada entrenamiento... ellos lo van a tener presente. Yo lo he dado todo. Quiero entrenar al máximo, mis compañeros me dicen que no entrene y yo llevo 20 años entrenando aunque tenga dolor. Si ellos entrenan, yo también. A mí me duele estar un día sin entrenar, seguramente encuentre alivio en la bicicleta", insiste.

Jesús Navas tiene una lesión crónica en la cadera desde hace varias temporadas que en otros años se le reflejaba en otras zonas de su cuerpo dentro de la misma cadena muscular o incluso musculatura adyacente. El futbolista va a cumplir 39 años dentro de dos meses, el 21 de noviembre.