Juanlu Sánchez y el regreso a los orígenes en una semana frenética

Juanlu Sánchez, jugador del Sevilla, ha vivido los siete días más frenéticos de su corta -21 años cumplidos también esta semana- vida. El quinteño, el pasado viernes 9 de agosto, se convirtió en campeón olímpico en el Stade de France de París, tras vencer a la selección de Thierry Henry 3-5 en la final. Pocos días más tardes, regresó a su casa -Sevilla-, para integrarse en la dinámica de su nuevo entrenador, García Pimienta, totalmente opuesto a lo último que vivió con Quique Sánchez Flores, con quien no gozó de apenas protagonismo. A lo largo de la semana, ha sido recibido con honores en el Ayuntamiento de su ciudad, ha entrenado en la prelista de Luis de la Fuente para ir con la absoluta y, para colmo, ha debutado en LaLiga 2024-25 como titular -algo que no hacía con el Sevilla desde el pasado 16 de enero en Copa del Rey- como centrocampista, su posición de origen, para anotar su primer gol en LaLiga y recibir su primer MVP. Todo ello, en 7 días.

La reconversión de Juanlu Sánchez

La vuelta de Juanlu Sánchez al centro del campo fue el movimiento más llamativo de García Pimienta al alinear su once inicial. El catalán no dudó en sacar al quinteño en su debut en esta liga, pese a llevar únicamente cuatro días a sus órdenes tras la vuelta de los Juegos. Algo que se esperaba con Loïc Badé por la inseguridad defensiva vista en pretemporada. Pero finalmente se quedó en el banquillo, por detrás de Nianzou y Gudelj. El canterano del Sevilla, durante el mayor tiempo de su etapa de formación jugó en la medular, es, sin duda, su posición primigenia. Tanto como pivote, como interior o incluso como mediapunta. Se trata de la demarcación donde mejor se ha desenvuelto el quinteño a lo largo de su carrera deportiva. Donde convenció a Santi Denia en la Sub 19 durante todas las convocatorias, donde llamó a la puerta del primer equipo y donde dio el salto al fútbol profesional con su cesión al Mirandés. Aunque Paco Gallardo empezó a probarle en el lateral derecho, y más adelante Lopetegui en su debut con el primer equipo, cuando se termina de reconvertir en un jugador de banda es en Anduva.

En Miranda de Ebro, hace dos temporadas, Joseba Exteberría -exentrenador del Mirandés- , después de algunos partidos como centrocampista y mediapunta durante su cesión, lo adaptó para jugar en la banda y reconvertirle en un carrilero diestro. Un posición en la que se viene desenvolviendo los últimos casi dos años. De hecho, la última ocasión en la que Juanlu jugó por dentro fue con el Mirandés ante el Levante en Segunda División, hace un año y diez meses.

La apuesta de García Pimienta

García Pimienta, ante la falta de efectivos por la negada amnistía a Saúl Ñíguez y la lesión de Sambi Lokonga, no dudó en Gran Canarias en poner al canterano del Sevilla en dicha demarcación. Algo que ya tampoco descarta para el futuro más cercano: “Veníamos un poquito justos en esa posición. Hablé con él (Juanlu), sé que había jugado en categorías inferiores en esa posición. Es un chico que tiene mucho talento y que está acostumbrado a jugar en cualquier posición. Sabemos que lo va a hacer bien. Contento por el partido que ha hecho, también por el gol. Tenemos otro jugador con la polivalencia necesaria para poder jugar en el centro del campo y también por fuera”, añadió el catalán.

El propio Juanlu Sánchez al término del encuentro también aseguró que es una posición que “gusta mucho” al tener “libertad” para poder llegar al área contraria como lo hizo en el segundo gol del Sevilla a pase de Isaac Romero. El quinteño ha vuelto con fuerza de París y apunta a ser importante en su segunda temporada con el primer equipo de Nervión: “El míster ya sabe que yo es donde me ponga voy a dar el máximo. Voy a trabajar toda la semana para llegar lo mejor posible el viernes”, explicó.

La próxima cita del Sevilla será en menos de siete días en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ante el Villarreal de Marcelino García Toral, exentrenador del club de Nervión. El equipo de García Pimienta buscará la primera victoria en LaLiga ante uno de los equipos que mejor acabó la pasada temporada. Para entonces, ya estará disponible la mano derecha dentro del campo del técnico sevillista a su disposición, Saúl Ñíguez, quien apunta a debutar con el Sevilla en su feudo.