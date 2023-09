Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante Las Palmas

El Sevilla ganó su primer partido en esta temporada y lo hizo con sufrimiento en el debut de Sergio Ramos, que estuvo más que correcto liderando la zaga nervionense. Sin embargo, el que le robó el protagonismo fue Lukébakio, autor del gol y quien dinamizó algo el ataque, para el que también fue fundamental la referencia por alto de En-Nesyri. Para el fútbol que practica este equipo con Mendilibar acaba siendo casi la única herramienta.

Dmitrovic Ganó enteros y crédito ante la afición, sacando balones muy comprometidos, como el que al final pudo costar el empate de Muñoz.

Jesús Navas Está out. No se enchufa en ataque porque sabe que no está bien y en defensa cualquier extremo le complica las cosas. Esta vez fue Sandro.

Badé Estar al lado de Ramos debe darle aplomo, aunque su gran virtud es que no suele hacer cosas raras. Su error más llamativo fue el extraño despeje que intentó al final.

Sergio Ramos Da tranquilidad y tuvo un debut relativamente facilito. Eso sí, al ir tan sobrado está a veces en la línea del precipicio. Evitó un gol, pero también pudo hacer un penalti y soltó alguna mano. Y en la última ocasión de Las Palmas erró un pase claro y se dejó ganar la espalda luego. Debe ir a más y el equipo mejorar con él.

Pedrosa Para arriba va bien y en la primera parte se mostró.

Sow No es su sitio pero estuvo muy por debajo. Sin ritmo, parecía muy, muy cansado.

Rakitic No acabó de soltarse arriba, pero lo intentó con algún derechazo. Debe ayudar más.

Suso No encontró los huecos que otras veces sí se le aparecen. Así y todo, trató de sumar.

Óliver Torres Siempre se ofrece como opción de pase. No se le puede negar que no se esconde.

Ocampos Es un constante relámpago su fútbol y resulta muy incómodo a los rivales.

Rafa Mir Dos buenos remates seguidos en la primera mitad. Después, se fue del partido.

Lukébakio Un debut más que efectivo. Dio un gran pase en la ocasión de En-Nesyri y marcó en la que tuvo.

En-Nesyri Ayudó con su mejor arma: el remate de cabeza.

Fernando Trató de frenar la sangría en las transiciones.

Soumaré Debe estar falto de ritmo, pero ha de ser clave.

Lamela Poco tiempo.