Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Alavés

Sow y Agoumé se abrazan tras el gol del suizo.

El Sevilla sumó un punto de tremendo valor a base de trabajo y sacrificio que llevó también mucho sufrimiento a la grada del Sánchez-Pizjuán y, en general, a toda la afición nervionense. Sin duda, quien quedó señalado fue Juanlu por su expulsión totalmente evitable, pero sus compañeros trabajaron de lo lindo para subsanar su error, que, eso sí, le pudo costar otra derrota al equipo de un Matías Almeyda que acabó fuera de sí en una gran discusión con el colegiado Iosu Galech, que lo expulsó en el tramo final del encuentro.

Vlachodimos Menos decisivo que ante el Girona, pero seguro en momentos difíciles.

Nianzou Fue la sorpresa, y era arriesgado con tanto tiempo de inactividad. No desentonó, aunque sin destacar. Sí se dejó superar por Boyé en el 1-2 anulado al final.

Gudelj Tiró de oficio y experiencia. Un partido meritorio.

Kike Salas Defiende siempre con energía y determinación, sin remilgos. Es, muchas veces, el alma de este equipo.

Azpilicueta Su rol inicial fue novedad como carrilero con Juanlu más por dentro. Después se ubicó de lateral y acabó mareado por un golpe en la cabeza.

Juanlu Salió sobreexcitado y lo pagó con una expulsión con la que le hacía un flaco favor a sus compañeros. Ya la primera entrada, en un terreno intrascendente con el rival saliendo a la banda, podía considerarse naranja.

Juanlu se marcha tras ser expulsado. / Antonio Pizarro

Agoumé Redobló esfuerzos en defensa y raramente se descubrió en espacios abiertos.

Sow Un gol que suma. Debe dar un paso adelante porque el equipo necesita de todo el mundo.

Suazo Impreciso en el pase, también en la estrategia. Aunque no se le puede negar el esfuerzo. No midió en el córner del 1-1 y cuando se dio cuenta no pudo ya saltar.

Maupay Enreda y no acaba de aportar, aunque en el gol, a su manera, participó.

Akor Adams Se fue con decisión en el saque de banda del 1-0, aguantó el balón, trabajó en defensa en la izquierda y hasta rozó el 2-1 en un espectacular tirazo sobre el cuerpo de Sivera.

Carmona Impreciso en contras que hubieran dado aire.

Mendy Había que remangarse.

Ejuke Ayudó casi de carrilero.

Isaac Trató de estirar el equipo.

Peque Arañó segundos de oro.

Gattoni Debut inesperado.