Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Real Madrid

El Sevilla ha disputado un partido que era un simulacro. El único de la jornada en la que no se jugaba nada clasificatoriamente hablando, un encuentro que no le interesaba ni al propio sevillismo, más pendiente de las protestas que de lo que ocurría en el terreno de juego. Y los de Caparrós han visto arruinado el domingo por dos irresponsabilidades de Badé e Isaac, que han dejado a su equipo en inferioridad en dos acciones que son muy claras. Se podrá discutir si Badé se podía quedar en clara ocasión con Nyland, pero los árbitros tienen muy claro (y lo aclaran en cada pretemporada en charlas a las plantillas) que utilizr los brazos en una situación Docso (último hombre u ocasiín clara de gol) es roja si es fuera del área. Bastaba con derribarlo con una zancadilla para que hubiera sido amarilla.

Nyland No es el que llegó a a ganarse el respeto. Ha acabado el año con con muchas dudas, aunque ante el Real Madrid no tuvo errores groseros.

Juanlu Tenía a Mbappé, algo raro en el Madrid, cayendo a la izquierda y eso era un toro difícil de lidiar.

Badé No es de ahora, desde aquí se ha dicho muchas veces. Es un jugador lento y la acción de su roja, rigurosa o no, lo demuestra como otras tantísimas veces. Una irresponsabilidad rechazar 20 millones por este buen jugador, pero ni por asomo al nivel de otras grandes ventas en el Sevilla.

Kike Salas De los pocos que tienen vergüenza, algo que no abunda en el fútbol. Como sale en el 2-0 es una muestra. No le importa salir en la foto para ayudar al equipo si falla y eso no abunda. Hay que construir el Sevilla del futuro sobre jugadores como él, no nos equivoquemos.

Carmona Es un jugador del montón. Pundonoroso, rápido e intuititivo. Si sigue creyéndose otras cosas y sigue habiendo gente que le regala los oídos seguirá estancado. Y ahí sigue.

Agoumé Ha terminado siendo el mejor fichaje de Víctor Orta esta temporada. Siendo un jugador normalito, es aprovechable. Es curioso que nunca lo dan como el mejor cuando suele ser el más efectivo para el equipo.

Gudelj Ha cumplido un ciclo y debe salir ya. Desde el final de su primera temporada es un descarte, pero se ha convertido en un capitán y un jugador que en circunstancias normales debe jugar, Una muestra de la decadencia del Sevilla.

Lukébakio Claramente, Caparrós lo ha empeorado. Lo ha vuelto loco cambiándolo de posición y cargándolo de responsabilidades.

Suso Un jugador para la historia del Sevilla sobre cuya situación habría que investigar. Dos Europa Leagues con participación, goles y actuaciones clave. ¿Por qué no jugó? ¿Interesaba que se fuera? ¿Él no quería? ¿Lo castigaron así?

Sow Un jugador que sigue siendo intrascendente.

García Pascual No tiene calidad para Primera División. Intentar forzar que se quede es otra muestra clara de que el proyecto no está nada claro. Un mal control que pudo castar un gol de Mbappé, una ocasión que se fabricó él pero que lo dejó en evidencia...

Isaac Romero Otro jugador que ha ido a menos con Caparrós, que le ha quitado la poca confianza que le quedaba. Una tarjeta que sobraba en su última actuación y una salida sobreexcitada tras el descanso para dejar al equipo con nueve. Los que le aconsejan deben sentarse con él y definir qué quiere hacer. la Roma llegó a interesarse...

Pedrosa Poco que hacer, sólo cubrir espacios.

Pedrosa Jugador con un físico de cristal. Serie B, que diría Bilardo.

Peque En su rueda de hamster de toda la temporada.

Manu Bueno Todo lo que aparezca es bueno para él, y en cuanto le salga un Segunda (o un Primera), a volar.