Kike Salas sale en defensa de Almeyda: “Estamos a muerte con él y el club se pronunciará”

Kike Salas compareció ante los medios en la rueda de prensa intersemanal, en la que fue preguntado en repetidas ocasiones por la sanción de siete partidos a Matías Almeyda. El central respaldó públicamente a su técnico y avanzó que el club emitirá un comunicado en breve para pronunciarse al respecto. Además, aunque reconoció que será extraño no contar con el argentino en el banquillo, aseguró que “el equipo tendrá que sacarlo adelante”.¿Cómo está el equipo?

Situación del equipo

"Estamos con muchas ganas. Venimos de dos partidos complicados, revertimos un poco la segunda parte. El otro día nos quedamos con uno menos y el equipo juntó fuerzas, se unió y sacamos un punto que fue bueno. Con muchas ganas este finde de ir a por la victoria".

Sanción a Almeyda

"Yo no sé quién es para decir si es justo o no. El club se va a pronunciar sobre esto y nosotros estamos a muerte con él, siempre vamos a ir de su mano, él nos ha defendido en cada momento".

Los canteranos y su responsabilidad

"Para mí es un orgullo defender esta camiseta, es verdad que nos duele diferente. Somos conscientes de que lo tenemos que dar todo, hemos dado este año un paso al frente y estamos ayudando al equipo en lo que podemos".

¿Se le está faltando el respeto al Sevilla?

"Últimamente está cayendo del lado contrario, pedimos respeto y que no haya distintos criterios. Pedimos respeto porque nos estamos jugando mucho".

La locura de los últimos finales

"Es una situación complicada. Matías y el cuerpo técnico nos piden tranquilidad, pero creo que estamos mejorando en ese aspecto. Aprender de los errores que hemos tenido. Afrontar los partidos desde un punto de vista diferente. Quizás en el último partido algunas decisiones arbitrales nos sacaron un poco del partido".

Getafe y Getafe

"Estamos centrados en el partido del domingo y no tengo nada que decir del derbi".

Dos empates seguidos

"Obviamente no queríamos estos dos empates y más en casa, pero creo que, como se nos puso el partido, son puntos que siempre suman y estamos enfocados en mejorar. Estamos tranquilos, concentrados en lo nuestro y el míster, como el cuerpo técnico, nos aconsejan de la mejor manera y nos piden estar enfocados".

Su momento personal

"Es verdad que empecé jugando, tuve un problema en el pubis después del Girona y estuve molesto. He trabajado día a día para llegar al 100% y cuando me ha llegado la oportunidad he estado preparado y espero seguir con las buenas sensaciones hasta el final de temporada".

Su posible salida en invierno

"Quizás algunos se interesaron en mí, yo no hablé con nadie. Solo dije que estaba contento aquí y estoy centrado totalmente en mi club".

¿Le afectará al equipo la sanción de Almeyda?

"Será complicado porque estamos acostumbrados a que esté con él, pero el equipo tendrá que sacarlo adelante. Estamos todos unidos y tiene un gran cuerpo técnico que nos ayudará".