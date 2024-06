Kike Salas se prepara para su gran reto en el Sevilla: "La élite no perdona"

Sevilla/La pretemporada del Sevilla comienza en apenas dos semanas y algunos jugadores ya han iniciado su preparación previa. Uno de ellos es Kike Salas, quien está ante su primer gran reto en el club nervionense. El de Morón, asesorado en la parcela física por su tío y exfutbolista hispalense Víctor Salas, ha compartido algunas imágenes de sus entrenamientos en redes sociales.

A través de la cuenta oficial de Instagram de su tío, el central ha mostrado cómo se prepara para la cita. Convencer a Xavi García Pimienta desde el primer día es algo vital y todo pasará por su evolución física. Kike Salas reconoce que "la élite no perdona" y "aunque es importante conectar después de una temporada dura, no puedes dejar de cuidarte para la pretemporada".

El necesario paso al frente

La planificación del Sevilla conlleva una regeneración tan importante como delicada. En la entidad hispalense buscarán salidas de futbolistas que no entran en los planes de la dirección deportiva, en busca de rebajar bastante el coste de la actual plantilla. Sin embargo, una de esas despedidas no queridas fue la de Sergio Ramos. El camero ha decidido no continuar en el club nervionense, algo que perjudica, sobre todo, a aquello que va más allá del césped.

En todo ese apartado emocional y pasional, de puro sevillismo, tendrá que aportar Kike Salas. El de Morón ha aprendido al lado de uno de los mejores centrales de la historia, el propio Sergio Ramos, y ahora está 'obligado' a dar un necesario paso al frente.

Kike Salas, abrazado por En-Nesyri tras marcar en el derbi. / Juan Carlos Muñoz

Tan importante para el club como para sí mismo. Demostrar que su fútbol no es únicamente suficiente cuando en el primer equipo hay carencias, sino que el rendimiento que ha dado desde pequeño en la carretera de Utrera está preparado para guiar a la defensa de 'su' Sevilla.

Por ello, Kike Salas trabaja al máximo para ganarse un hueco y cumplir su verdadero sueño: ser una pieza clave en el club de su vida.