Del lastre de Gudelj a la búsqueda de un organizador en la que no cabe nunca Manu Bueno

Nuevo sinsabor para todos los seguidores sevillistas, que se están acostumbrando a la realidad de su equipo tras las magnífica semana de parón tras las victorias contra el Barcelona y el Rayo Vallecano. Las derrotas consecutivas frente al Mallorca y la Real Sociedad, dos rivales que afrontaban los encuentros en la zona de descenso, desnudan al equipo de Matías Almeyda.

Gudelj | Ni el gol lo salva, juega a un ritmo impropio de Primera División

Gudelj salta para tratar de controlar un balón muy arriba. / Juan Herrero | Efe

Fue el elegido por Matías Almeyda para suplir la ausencia por lesión de Batista Mendy y nada fue igual en ninguno de los sentidos. Ni siquiera lo salva el hecho de haber sido el coautor del gol del empate en colaboración con Gorrotxategi tras su disparo con la izquierda. El problema es que juega a un ritmo en el que no llega casi nunca al corte ni invita a la presión.

José Ángel | Con esa suficiencia debes ser como Sergio Ramos

José Ángel se anticipa a Sergio Gómez en una acción del encuentro. / Juan Herrero | Efe

Tiene unas cualidades tremendas para ser futbolista de Primera División, pues su despliegue físico es grande y no es un patán con el balón en los pies, pero el problema está en entender que no es mejor de lo que realmente es. Alguien debe asesorarlo sobre su suficiencia, que causó el 2-1.

Agoumé | Sin Mendy al lado fue mucho menos eficiente

Agoumé salta con Yangel Herrera en la primera mitad. / AFP7 | Europa Press

No tuvo nada que ver su imagen en Anoeta, como en el arranque de la Liga, con la que ofrece cuando tiene a Mendy a su lado. Mientras que su compatriota sí marca la línea de presión y ejerce liderazgo en ese sentido, él no es capaz de imponerse nunca. Se retiró lesionado.

Peque | Improvisado organizador, otro más; ¿Manu Bueno?

Peque trata de robarle un balón a Gorrotxategi. / Juan Herrero | Efe

Almeyda, lógicamente, trata de buscar un jugador que vea el fútbol y sea capaz de organizar mínimamente. Esta vez le tocó a Peque en una posición que no es la suya, pues es mucho más eficaz cerca del área. Causa extrañeza en ese sentido que cuenten todos menos Manu Bueno...