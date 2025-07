Matías Almeyda da pistas sobre el once ante el Schalke en un entrenamiento marcado por el balón

Penúltima sesión de entrenamiento de esta semana para el Sevilla Fútbol Club, que viajará este viernes a Alemania para enfrentarse el sábado al Schalke 04 en un encuentro que claramente evoca a la nostalgia de aquella semifinal de la Copa de la UEFA del 2006 que culminó con el gol de Antonio Puerta en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Para el viaje, Matías Almeyda no podrá contar con los lesionados Isaac Romero, Alfon González, Joan Jordán y Tanguy Nianzou. Los dos primeros parecían indiscutibles en los planes del técnico según su planteamiento en los partidos frente al Birmingham City y el Sunderland, por lo que habrá que ver cómo cambia el once del argentino.

El entrenador del conjunto blanquirrojo se ha detenido esta mañana para charlar con Rubén Vargas y Nemanja Gudelj. No es la primera vez que se ve a Almeyda con el serbio, primer capitán sevillista para esta temporada, pero sí con el suizo. Tal y como se puede ver en el vídeo, la conversación con ambos parecía girar en torno a tácticas de cara al choque del sábado por los gestos de sus manos y la atención prestada por los dos futbolistas. El extremo que llegó procedente del Augsburgo el pasado invierno sufrió una lesión que le hizo perderse el final de la pasada campaña, por lo que ahora tiene una oportunidad de demostrar el por qué de su fichaje.

Rubén Vargas intenta marcharse de su marcador partiendo desde la izquierda. / Sevilla FC

Guido Bonini ha sido, para no cambiar las costumbres, el protagonista con su forma de alentar a los futbolistas del Sevilla Fútbol Club durante la activación matutina. Un día más, los descartes siguen formando parte de un grupo que no parece vaya a variar hasta que no se desatasque la rampa de salida. Rafa Mir, Adnan Januzaj, Kelechi Iheanacho o Álvaro Ferllo no cuentan para Matías Almeyda, por lo que Antonio Cordón ya se encuentra moviéndolos en el mercado para aliviar la carga económica en una entidad necesitada de sanear sus cuentas para así poder reforzarse.

Junto al preparador físico sevillista ha destacado la presencia una vez más del balón sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. No es habitual durante el calentamiento, los 15 minutos en los que la prensa está presente junto a la plantilla blanquirroja, ver ejercicios con el esférico, aunque tanto Almeyda como su mano derecha han optado por darle protagonismo en la activación, sirviendo de esta forma para que el cuerpo técnico vea también el manejo de sus jugadores. Por lo pronto, frente al Schalke 04 se esperan resultados tras tres semanas de pretemporada y dos encuentros en los que el Sevilla no ha sido capaz de conseguir una victoria.