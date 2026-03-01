Maupay, baja en el derbi por una pequeña molestia que no parece grave

Neal Maupay se perderá el derbi en el Estadio de la Cartuja. Se esperaba que el futbolista francés acompañara a Akor Adams en la delantera, como había ocurrido en los últimos encuentros, y que jugara su primer derbi sevillano. Sin embargo, no está en la convocatoria, y el club ha anunciado que el motivo es una pequeña molestia. Alexis Sánchez ha sido el elegido para acompañar al nigeriano en la punta del ataque.

El Sevilla informa que Maupay sintió esta molestia durante el entrenamiento de este sábado. A pesar de estar citado por Almeyda para el derbi, ha sido uno de los descartes junto a Alberto Flores, ya que las sensaciones del jugador no han mejorado.

Todo indica que la lesión no es grave y, aunque el Sevilla emitirá un parte médico este lunes tras el partido, Maupay debería estar disponible sin problema para la cita ante el Rayo Vallecano del domingo a las 18:30. En ese partido también se espera el regreso de Rubén Vargas, quien terminó la semana entrenando de forma parcial con el grupo.