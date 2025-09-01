El medio francés Batista Mendy, otro refuerzo para el Sevilla de Matías Almeyda

Más fichajes para el Sevilla Fútbol Club en una noche frenética. Como estaba previsto, el club ha anunciado la contratación del medio francés Batista Mendy, que llega cedido, con opción de compra, procedente del Trabzonspor turco. El jugador de 25 años destaca por su despliegue físico en la zona ancha, un perfil que Matías Almeyda demandaba.

Nacido en Francia hace 25 años (Saint-Nazaire, 12 de enero de 2000), Batista Mendy se formó en las categorías inferiores del FC Nantes, por las que fue escalando hasta su debut con la primera plantilla con solo 19 años. En aquella temporada 2020/21 participó en un partido de la Copa de Francia ante el RC Lens y en dos de la Ligue 1. Al verano siguiente cambia de aires y se marcha traspasado al Angers SCO, en el que pronto se convierte en un fijo. En su temporada de debut disputa 35 partidos -sólo se pierde cuatro de la Ligue 1-, con un gol y una asistencia. Una regularidad que mantiene en la siguiente temporada, en la que juega 38 encuentros.

La pasada temporada jugó los seis partidos continentales del Trabzonspor, que acaba cayendo en el playoff de la Conference ante el St-Gallen suizo. Sumando la competición doméstica, alcanza los 43 encuentros, con dos goles y dos asistencias. Antes de llegar a Nervión, cerró su paso por el club otomano esta temporada con dos partidos ligueros más. Mendy es internacional con el combinado francés hasta la categoría sub 19.