Memphis Depay, vinculado al Sevilla, objeto de críticas en Brasil

Memphis Depay se ha convertido en un objeto de burlas y críticas en Brasil tras debutar con su nuevo club, Corinthians. La estrella neerlandesa, después de finalizar su contrato con el Atlético de Madrid y quedar como agente libre este verano, fue la principal opción que barajó Víctor Orta para reforzar el Sevilla de García Pimienta tras la salida de Lucas Ocampos fuera del mercado de fichajes. Al estar libre, la directiva nervionense confió en intentar contratar a Depay. No obstante, no llegó a las prestaciones económicas que sí le ofreció su actual equipo, el Corinthians brasileño, histórico del fútbol sudamericano. 11 millones de euros, según fuentes del país, cobrará Depay en los más de 2 años que ha firmado. No obstante, no ha caído ni mucho menos de pie en el club de Sao Paulo.

Depay, criticado en Brasil

Apenas tres partidos ha jugado Memphis Depay con la camiseta de Corinthians y ya se ha convertido en objeto de críticas y burlas en Brasil. Falto de rendimiento y sin realizar pretemporada alguna, el neerlandés no ha llegado bien su debut con el club brasileño quedando lejos del nivel de la competición sudamericana. Después de participar en las victorias ante Atlético GO y Fortaleza desde el banquillo, fue durante criticado a través de las redes sociales por su actuación en un encuentro crítico como es el derbi de Sao Paulo ante el club que porta el nombre de la ciudad. Una derrota por 3-1 que pone en el ojo del huracán a Memphis. Asimismo, con Corinthians, a falta de diez jornadas, en puesto de descenso.

El propio jugador, tras ser señalados por aficionados y rivales a través de las redes sociales, ha respondido a las críticas a través de un mensaje por su cuenta de Instagram: “Let's bounce back”. Haciendo referencia a recuperarse del duro momento para volver a competir. Aunque la situación es crítica en liga para Corinthians y Depay, todavía están vivos en la Copa Sudamericana -la Europa League de CONMEBOL- y se enfrentarán próximamente a Racing de Avellaneda en semifinales, por lo que todavía tienen opciones de darle la vuelta a la temporada e incluso disputar competición continental el próximo curso.

Mensaje subliminal de Memphis Depay hacia sus detractores. / @memphisdepay

Una buena decisión del Sevilla

En el Sevilla, al no llegar a las pretensiones económicas de Depay, se optó por no traer un refuerzo para relevar a Lucas Ocampos en Nervión. Una decisión que, al menos en el corto plazo, le está saliendo bien a Víctor Orta. Por el pobre rendimiento inmediato del neerlandés y la irrupción de Chidera Ejuke y Dodi Lukebakio esta temporada en los extremos. En el Sánchez-Pizjuán esperarán al mercado invernal para reforzar las alas del equipo de García Pimienta que se encuentra con muy poca profundidad de banquillo.